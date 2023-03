La firme de Redmond compte bien prendre la parole au mois de juin, comme chaque année. Date et jeux qu'on peut espérer voir, voici les premières infos sur le Xbox Showcase 2023.

Même si l'E3 2023 devrait se dérouler sans les trois gros constructeurs, Microsoft tient à saisir la lumière de cet événement pour communiquer pendant la période du salon. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, ça aura lieu, comme à chaque fois, un dimanche. Le dimanche 11 juin plus précisément, juste avant la grosse présentation Starfield.

Rejoignez-nous pour le #StarfieldDirect après le Xbox Showcase du 11 juin. Via Twitter.

À l'heure d'écrire ces lignes, pas de communiqué sur les détails de cette conférence. Cependant, ça ne devrait pas être éloigné des autres années en termes de contenus. Ainsi, Microsoft parlera de ces prochains jeux Xbox, mais reste à savoir si le constructeur sera prudent en évoquant les sorties des 12 prochains mois, comme précédemment, ou au-delà. Bien entendu, vu l'importance du Xbox Game Pass pour la société, on ne devrait pas échapper non plus à la traditionnelle mise à jour « ça arrive dans le Game Pass ».

Concernant le line-up, Starfield aura peut-être son petit trailer, tout en se gardant le plus gros des informations pour sa conférence dédiée. Mais le space-opéra de Bethesda n'est pas le seul poisson auquel on pense.

Les dinos de Starfield. Crédits : Steam.

Quels jeux attendre ?

Impossible que le prochain Forza Motorsport manque le Xbox Showcase étant donné qu'il doit arriver en 2023 sur Series X|S et PC. On sera certainement fixé sur la date exacte qui serait plus tardive que prévu initialement. Ensuite, il se murmure que la future exclu à sortir, après Starfield, serait Hellbalde 2. On croise donc (fort) les doigts pour revoir le jeu avec du concret et pourquoi pas une fenêtre de disponibilité.

Selon nos confrères de VGC, le RPG Avowed serait suffisamment avancé pour paraître derrière Senua's Saga Hellbalde II. S'ils disent vrai, une apparition au Xbox Showcase est plausible. C'est après que ça se complique véritablement.

Plusieurs projets de Microsoft seraient au ralenti en raison de développements plus difficiles, à l'image de Fable même si ça commence à se bloquer à priori. Mais qui sait, un teaser avec des détails ? En revanche, il va sûrement falloir faire une croix sur Everwild et Perfect Dark, deux exclus qui ne débarqueraient pas avant quelques années.