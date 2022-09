Bonne nouvelle, les Xbox Series X et S bénéficient aujourd'hui d'une nouvelle mise à jour pour mieux communiquer avec vos amis. Voilà ce qu'il faut savoir.

Si vous en avez marre des bruits de fond, d'entendre la musiques de vos camarades de jeu ou tout simplement parfois même le bruit du ventilateur de la console, alors cette nouvelle mise à jour va vous plaire. Les propriétaires de Xbox Series X et S peuvent en effet maintenant supprimer le bruit pendant les discussions de groupe.

Une technologie qui va grandement aider à communiquer sur Xbox

Lors d'une partie il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre du bruit de fond ou même la respiration d'un joueur, surtout si le micro de l'utilisateur en question est de mauvaise facture. Heureusement la nouvelle suppression de bruit du coté logiciel devrait résoudre le problème. Le site Microsoft précise tout de même qu'il est possible de désactiver cette option (qui fonctionne d'office) si vous souhaitez profiter du bruit de fond. On peut par exemple imaginer l'usage d'une console pendant une soirée, avec de la musique en arrière fond.

La suppression du bruit Xbox est similaire aux filtres audio Krisp de Discord mais surtout à l'impressionnante application Nvidia qui permet de filtrer totalement les bruits parasites (NVIDIA RTX Voice). Très communautaire, cette nouvelle mise à jour inclut également une nouvelle façon de rejoindre les jeux d'amis.

Désormais, les amis avec qui vous partagez vos extraits de jeu et vos captures d'écran peuvent non seulement regarder vos captures, mais ils peuvent commencer à jouer immédiatement sur leur appareil mobile ou leur PC avec le cloud gaming pour vous rejoindre.

C'est un fonctionnement un peu similaire à ce que propose Stadia (malgré son échec).