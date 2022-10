Comme à son habitude, le patron de Xbox Phil Spencer aime teaser de futures annonces de manière plus ou moins discrète. Cette fois, ça concernerait une nouvelle console bien différentes des Series X|S.

Dans sa stratégie jeu vidéo, Microsoft croit beaucoup dans la technologie du cloud gaming et a même ouvert une division spécialisée pour structurer tout cela et attirer des talents. À terme, il devrait y avoir une console xCloud et voici ce à quoi elle pourrait ressembler.

La première image d'une console Xbox dédiée au cloud gaming ?

Phil Spencer, patron de la branche Xbox, a pris pour habitude de se filmer avec une étagère en fond. Un présentoir où il expose des objets très souvent rapport avec des annonces à venir. Par exemple, la statue Ludens de Kojima Productions a manifestement été mise là à l'époque pour teaser le jeu xCloud d'Hideo Kojima.

Rebelote aujourd'hui avec une image postée sur Twitter où l'on voit tout en haut une mystérieuse forme blanche, habillée d'un logo Xbox, qui ressemble à une console. Ce serait la machine uniquement pensé pour le cloud gaming de Xbox. Une console qui se reposerait sur la connexion internet du joueur et sur le matériel auquel il se connecte en bout de course. Et vu qu'il n'y a pas besoin de composants physiques puissants à l'intérieur, elle a l'air très compacte.

Cette console aurait pour nom de code Keystone. Elle serait vendue au prix de 99$ avec une manette selon les rumeurs, et pourrait faire tourner les jeux jusqu'en 4K HDR. À noter que cela induirait une optimisation des serveurs xCloud puisque la résolution n'est actuellement que de 1080p.