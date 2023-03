Depuis quelques années maintenant, les services à abonnement sont partout. Télévision, musique, livres numériques, jeux vidéo… il y en a pour absolument tout. Côté jeux vidéo, l’un des pionniers du genre n’est autre que Microsoft avec son Xbox Game Pass. Une offre alléchante qui promet plus d’une centaine de jeux accessibles à volonté ou encore de grosses sorties day one pour un prix attractif. Sony de son côté a fini par déployer lui aussi un programme similaire avec la refonte complète de son PS Plus.

Des services intéressants, et en plein essor, qui commencent doucement à muter et à transformer tout ce qui les entoure. À commencer par toutes les autres offres et fonctionnalités qui existaient avant leur arrivée.

Microsoft pousse ses joueurs à passer à la caisse ?

Si chez Sony les choses ne sont pas encore véritablement palpable, chez Microsoft en revanche, c’est tout autre chose. Il y a peu, le géant américain a jeté à la poubelle sa fameuse offre exceptionnelle qui permettait de tester le Xbox Game Pass un mois (ou plusieurs parfois) pour un euro seulement. Un revirement qui a fait mal. Les Games With Gold, les jeux mensuels offerts aux abonnés Xbox Live Gold (et supérieur) sont de leur côté presque à l'abandon. Ils sont déjà moins nombreux qu’auparavant, mais surtout de moins en moins intéressants.

Mais ce n’est pas tout puisqu’il y a quelques mois, Microsoft s’est également penché sur son système de Rewards, son programme de fidélité maison qui récompense les joueurs les plus réguliers. Ce dernier a alors subi un gros changement qui l'a rendu moins intéressant pour les joueurs qui ne sont pas abonnés au Xbox Game Pass. Et aujourd’hui, voilà que l’on apprend que Microsoft pousse une nouvelle fois ses joueurs à passer à la caisse en faisant encore sauter une fonctionnalité gratuite.

Les abonnés au Xbox Game Pass sont favorisés

Jusqu’ici, les joueurs Xbox pouvaient en effet débloquer quelques points pour le programme de fidélité grâce à une quête gratuite mise à jour régulièrement. Bien que le nombre de points n’était pas très élevé, plusieurs utilisateurs étaient ravis de pouvoir en grappiller quelques-uns. Mais c’est désormais terminé. Sans crier gare, Microsoft vient de rendre cette fonctionnalité payante puisqu’elle n’est désormais plus accessible et ne reviendra active que le 4 avril pour les abonnés au Xbox Game Pass. Ce qui oblige donc les joueurs à s'abonner, et ça ne plaît pas.

Alors que la fonctionnalité a été désactivée il y a peu pour une histoire de bugs, les joueurs qui souhaitent participer à la fameuse quête « Achieve more. Earn More » (Accomplissez plus, gagnez plus), tombent désormais sur ce message :

Nous avons le regret de vous informer que nous mettons fin à l'offre « Achieve more. Earn more » de l'application Rewards sur Xbox le 3 avril 2023. Nous ajouterons une nouvelle quête quotidienne exclusive au Xbox Game Pass, à partir du 4 avril 2023.

Si vous n'êtes pas abonné au Xbox Game Pass, vous pouvez toujours profiter des nombreuses autres activités disponibles. Le 4 avril 2023, l'activité « Achieve more. Earn more » ne sera plus disponible sur l'application Microsoft Rewards. Via TrueAchievements

Screenshot pris par TrueAchievements

Vers un gros changement du service Microsoft Rewards sur Xbox ?

Bien que l’offre Xbox Game Pass reste intéressante, tous les joueurs ne souhaitent pas y être abonnés. Ce qui ne les empêche pourtant pas de profiter pleinement de l’écosystème Xbox. Plusieurs utilisateurs, notamment, faisaient les fameuses quêtes de fidélité régulièrement. Ils arrivaient par la suite à échanger leurs points dans la boutique du programme de fidélité.

Bien avant Sony et son PlayStation Stars, Microsoft a lancé son propre programme de fidélité avec Microsoft Rewards. Il propose encore aujourd’hui une grosse boutique où il est possible d'échanger des points gagnés en utilisant tout l'écosystème Microsoft et Xbox. Bons d’achat, mois d’abonnements, participations à de gros concours… les récompenses sont variées. Mais petit à petit, sur Xbox, ce service est en train de devenir exclusif aux abonnés Xbox Game Pass. Les récents changements apportés sur consoles vont en tout cas dans ce sens. Et tout le monde n’est pas d’accord avec ces décisions.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Vous utilisez le programme de fidélité proposé par Microsoft ?