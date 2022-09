Avec l'inflation nous apprenions il y a peu que la PlayStation allait tout de même augmenter son prix de 50 euros. De quoi agacer les consommateurs et réduire un peu plus le pouvoir d'achat des joueurs. Mais visiblement Xbox souhaite prendre une décision toute autre.

Phil Spencers à la barre pour Xbox

À l’occasion du Tokyo Game Show 2022, Phil Spencer, patron de Xbox, a réitéré son désir de ne pas voir la console Microsoft Series X/S augmenter de prix. L'information vient de la chaine CNBC :

Je ne peux jamais dire que nous ne ferons jamais quelque chose, mais Je peux définitivement dire aujourd'hui que nous n'avons pas l'intention d'augmenter le prix de nos consoles Xbox. Nous pensons qu'à une époque où nos clients sont plus que jamais confrontés à des difficultés économiques, nous ne pensons pas que ce serait la bonne décision.

Microsoft explique ainsi vouloir supporter et prendre en charge les surcoûts logistiques et l’augmentation du prix des matières premières plutôt que de répercuter le tout sur ses clients. Deux stratégies totalement différentes entre Sony et sa PlayStation et Microsoft et ses Xbox.

Cela rejoint les propos d'un autre responsable chez Microsoft qui expliquait :