Épinglé pour son absence aux Game Awards 2022, Xbox a réagi pour rassurer les joueurs. Des exclusivités importantes et des jeux sont en chemin pour 2023.

Les Game Awards 2022 ont eu lieu et malheureusement pour les fans, Xbox était absent de la cérémonie malgré la présence physique de Phil Spencer et de son éventuelle successeure Sarah Bond. Mais pas la peine de paniquer, la situation est sous contrôle.

2023 sera une année chargée pour Xbox

Alors que PlayStation et Nintendo sont repartis les bras chargés de récompenses pour leurs jeux aux Game Awards 2022 et qu'ils y ont fait le show avec des présentations, Xbox a plutôt occupé le terrain avec des pubs pour son Xbox Game Pass. Une absence remarquée sur les réseaux sociaux qui a poussé Aaron Greenberg, vice-président du marketing, à rassurer les possesseurs d'une Series X|S.

Et même si Microsoft estime que « les exclus PlayStation sont meilleures », du lourd arrive en 2023 chez Xbox. Y compris des exclusivités, et bien sûr, day one dans leur service d'abonnement.

Nous avons beaucoup de choses à montrer et à partager sur une année 2023 qui s'annonce véritablement passionnante. Nous appréciions que les gens soient impatients d'en apprendre et d'en voir plus. Le timing est toujours la clé, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à attendre trop long longtemps pour savoir ce qui vous attend de notre part.

Des exemples peut-être ? Le temps fort de cette année prochaine pour Xbox sera la sortie de Starfield. Le space opera de Bethesda qui ne se contentera pas d'être un « simple Skyrim dans l'espace ». Il y aura également l'exclu temporaire STALKER 2, la nouvelle franchise Redfall d'Arkane (Dishonored, Prey), Forza Motorsport et les suivis de titres comme Grounded ou Sea of Thieves.

Le rachat d'Activision Blizzard qui est en mauvaise posture a-t-il aussi été un facteur de la mise en retrait du constructeur ? On ne le saura pas...