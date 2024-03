Avec les licenciements massifs, certains studios ont pu prendre leur envol et quitter le nid pour plus de liberté. D'ailleurs, un très gros studio de ce type pourrait s'associer à Xbox.

Dans un virage surprenant pour l'industrie du jeu vidéo, le studio Toys for Bob, reconnu pour ses contributions marquantes telles que la série Skylanders et les remakes de Spyro et Crash, a annoncé qu'il prenait son indépendance. Acquis par Activision en 2005, le studio a récemment révélé qu'il ne fonctionnerait plus sous l'égide d'Activision. Microsoft/Xbox semble toutefois enthousiaste à cette perspective. Et ne souhaite pas totalement abandonner son soutien.

Toys for Bob main dans la main avec Microsoft/Xbox malgré l'indépendance ?

Dans un message officiel publié sur leur site web, Toys for Bob a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle phase. Le studio s'est engagé à poursuivre son héritage en créant des jeux qui captivent et apportent de la joie. Tout en embrassant l'opportunité de renouer avec son esprit de studio indépendant originel. Cette transition vers l'indépendance permettra à Toys for Bob de contrôler pleinement ses projets créatifs, une liberté qui, selon eux, pourrait avoir été restreinte sous la tutelle d'Activision.

Le soutien de Microsoft à cette nouvelle orientation est souligné, laissant entrevoir une collaboration ouverte entre Toys for Bob et Xbox. Bien que les détails spécifiques de ce partenariat restent flous, l'annonce a généré une vague d'optimisme au sein de la communauté des jeux vidéo. Oui, Microsoft perd un studio de son giron, mais l'entreprise semble vouloir continuer à soutenir le studio.

La séparation de Toys for Bob avec Activision survient dans un contexte d'incertitudes et de restructurations au sein de l'industrie. Notamment avec les récents licenciements chez Microsoft. Cette indépendance pourrait permettre au studio d'éviter les aléas et les contraintes souvent associés aux grandes entités corporatives. Elle reflète également une tendance croissante des studios à rechercher plus d'autonomie pour favoriser l'innovation et la créativité.

Toys for Bob se lance donc dans une nouvelle aventure, armé de l'expérience et de l'expertise acquises au fil des ans. Mais avec la flexibilité et la liberté que procure le statut de studio indépendant. Reste à voir ce que pourrait donner un partenariat avec Xbox... Une occasion de financer de gros projets tout en étant plus libre ?