Encore une nouvelle rumeur pour Microsoft et Xbox, avec un événement qui serait prévu pour très bientôt. De quoi dévoiler de très belles surprises pour la suite ?

Les fans de Xbox sont en ébullition. Selon plusieurs sources fiables, un nouvel événement Xbox Partner Preview serait sur le point d’être annoncé. Les insiders Nate the Hate et Shpeshal Nick, bien connus pour leurs informations précises, affirment que cette annonce pourrait arriver dès le début de la semaine prochaine. Le dernier Xbox Partner Preview date de plus de sept mois, en mars 2024. Autant dire que l’attente est grande pour ce nouvel événement !

Un récapitulatif du dernier Xbox Partner Preview

Si les informations officielles se font encore attendre, les spéculations vont bon train sur ce que Microsoft pourrait dévoiler. STALKER 2 est sans doute en tête des attentes. Ce jeu de tir à la première personne, mêlant horreur et survie, est prévu pour une sortie le 20 novembre 2024. Après plusieurs reports, les fans espèrent une nouvelle bande-annonce, voire du gameplay inédit. Ce titre, très attendu, est une exclusivité temporaire sur Xbox, et il ne fait aucun doute que Microsoft voudra marquer les esprits avec cette présentation.

Un autre jeu qui fait beaucoup parler de lui est Alan Wake 2: The Lake House. Alors que la sortie d'Alan Wake 2 est imminente, le DLC The Lake House reste entouré de mystère. Les joueurs espèrent une annonce surprise lors de cet événement, avec pourquoi pas, une date de sortie. Ce serait l'occasion idéale de capitaliser sur l'enthousiasme déjà énorme autour de la franchise.

Mais ce n’est pas tout. Certains insiders parlent aussi de Clair Obscur: Expedition 33, un RPG d'action qui s'inspire des jeux Final Fantasy et Atlus. Déjà dévoilé lors du Xbox Showcase de cet été, ce jeu pourrait revenir avec une nouvelle bande-annonce et peut-être même une date de sortie. C’est un titre qui intrigue beaucoup, notamment pour son style unique et son ambiance.

Quoi d'autre ?

Les fans de la saga Metal Gear attendent également de voir des nouveautés sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, le remake très attendu du classique de Konami. Une nouvelle bande-annonce, ou mieux encore, une date de sortie officielle, serait un véritable événement pour les amateurs de la série. Si MGS Delta est effectivement présenté, cet Xbox Partner Preview pourrait bien marquer un tournant pour la communication autour du jeu.

Parmi les autres rumeurs persistantes, beaucoup de joueurs espèrent enfin voir Hollow Knight: Silksong. Après une longue période de silence, les spéculations sont reparties de plus belle lorsque Team Cherry a fait des apparitions lors d’événements récents. Pourrait-on enfin avoir des nouvelles de Silksong ? Les fans l'espèrent, et cet événement serait l’endroit parfait pour le révéler.

Enfin, il est aussi possible que Microsoft profite de ce Partner Preview pour annoncer des nouveautés autour de Wuchang: Fallen Feathers, un RPG chinois très prometteur qui est déjà prévu pour le Game Pass en 2025. Ce Soulslike a capté l’attention par ses visuels impressionnants, et les joueurs attendent de voir plus de gameplay.

Source : Nate the Hate