Hollow Knight reste l’une des plus belles claques de la scène indépendante. Un metroidvania qui a autant tapé dans l’œil de millions de personnes pour sa direction artistique que pour son gameplay. Cette belle histoire, qui a commencé par une idée de game jam, s’est poursuivie en 2019 avec l’annonce de la suite Silksong. Un deuxième chapitre qui tarde à sortir au grand dam des fans du premier jeu. Mais le soft pourrait bien refaire surface sous la surveillance de Xbox.

Hollow Knight Silksong de retour chez Xbox ?

La dernière fois qu’on a réellement vu Hollow Knight Silksong, c’était lors du Xbox & Bethesda Games Showcase… en 2022. En plus d’un trailer de gameplay, Microsoft et la Team Cherry ont annoncé fièrement que le titre serait inclus sans surcoût dans le service d’abonnement du constructeur, le Xbox Game Pass. Il semble donc y avoir une certaine proximité entre les deux sociétés et c’est peut-être pour cela qu’il y a une chance de revoir le jeu prochainement. Et cette fois, pour de vrai.

En effet, la firme de Redmond a annoncé un nouveau Xbox Partner Preview pour cette semaine. Ce qui était une rumeur il y a encore quelques heures a été confirmé en bonne et due forme. « Vous aurez droit à plus d’une douzaine de bandes-annonces inédites pour une durée de 25 minutes environ » indique le Xbox Wire. Parmi eux, il y aura un premier aperçu de l’extension The Lake House d’Alan Wake 2, une nouvelle bande-annonce de Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaï, ainsi que des avant-premières mondiales.

Pourrons-nous revoir et avoir une date de sortie pour Hollow Knight Silksong ? Rien de sûr évidemment, d’autant que le jeu a l’habitude de faire faux bond, mais on peut y croire. « Le Xbox Partner Preview, c’est avant tout l’occasion de partager avec vous des nouvelles passionnantes sur les jeux développés par nos talentueux partenaires du monde entier. Attendez-vous à des annonces inédites, des dates de sortie et de nouvelles séquences de gameplay des titres les plus attendus ». Rendez-vous ce jeudi 17 octobre à 19h00.

Source : Xbox Wire.