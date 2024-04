Ce nouveau Xbox Showcase prendra la forme du bien connu ID@Xbox dans son édition 2024 et fera donc la part belle aux jeux indépendants attendus plus tard notamment sur PC et Xbox Series. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir tout cela, l'événement en direct étant prévu dans une petite semaine !

Un nouveau Xbox Showcase annoncé pour très bientôt

Plus précisément, ce nouveau Xbox Showcase sera diffusé en direct chez nous à 19 heures le lundi 29 avril à venir. En partenariat avec IGN, il sera donc retransmis sur les différentes plateformes officielles du très influent site d'actualités. Pour rappel, l'ID@Xbox de l'année dernière nous avait permis de découvrir de belles pépites indépendantes comme Axiom Verge 2 ou encore Sea of Stars.

C'est un programme bien chargé que nous annoncent Xbox et IGN pour le lundi 29 avril. Nous pourrons en effet y voir notamment Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Lost Records Bloom and Rage ou encore Vampire Survivors. La branche gaming de Microsoft prépare le terrain en nous promettant « des trailers épiques, du gameplay récent et de nouvelles annonces pour les jeux indépendants les plus attendus à venir sur PC et Xbox ». Rendez-vous est donc pris pour voir tout cela dans une petite semaine à 19 heures chez nous !

Nous ne manquerons bien sûr pas de couvrir l'événement et de vous rapporter les annonces les plus croustillantes au fil du direct. Les fans de la marque Xbox pourront ainsi mieux patienter d'ici à un Xbox Showcase dans le cadre du Summer Game Fest qui s'annonce velu, prévu le 9 juin prochain.