Xbox souhaite faire de 2024 une très belle année pour le jeu vidéo et pour cela, Microsoft compte bien régaler tout au long de l'année, avec déjà une grosse annonce.

Ce n'est hélas pas une surprise, mais l'E3 est mort définitivement. Le grand-messe du jeu vidéo de Los Angeles, celui qui avait eu le droit à d'incroyables annonces, n'est plus. Pour autant, cela n'empêche pas les éditeurs de profiter de cette période pour organiser leurs propres événements. Notamment, Microsoft compte bien utiliser ce créneau pour s'adresser à ses consommateurs et dévoiler de nombreuses nouveautés en termes de jeu sur Xbox Series. Et pourquoi pas, du hardware.

Microsoft fait déjà une annonce d'un événement Xbox

Ainsi donc, le mois de juin sera l'occasion de profiter d'un tout nouveau Xbox Showcase, avec pour objectif de dévoiler les nouveautés à venir. Forcément, certains anticipent déjà la potentielle présence du prochain Call of Duty. En effet, comme cela a été évoqué sur Gameblog, le nouvel opus de la franchise COD devrait normalement sortir en octobre 2024. Avec plusieurs sources à l'appui, le jeu se déroulerait durant la Guerre du Golfe aux côtés de la CIA. Bref, une ambiance post-Guerre Froide au beau milieu de l'Irak. Le jeu marquerait aussi le retour des zombies en mode round-based. Que du bon en perspective.

Tout le monde s'attend également à quelque chose sur Fable, puisque le jeu est encore assez discret. Juin oblige, il serait aussi très difficile de faire l'impasse sur Indiana Jones, ne serait-ce que pour dévoiler un trailer de sortie ultime et faire monter la pression une dernière fois. C'est surement le titre le plus attendu de chez Microsoft à l'heure actuelle.

Certains supputent aussi la présence de State of Decay 3, qui malgré une date de sortie assez lointaine (2027 d'après les premières infos), pourrait tout de même faire saliver la communauté avec au moins un nouveau trailer tout beau tout chaud. Dans l'ensemble, on peut noter les jeux suivants qui pourraient avoir le droit à une présence : :