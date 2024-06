Le Xbox Showcase a mis le feu ce soir avec les plus grosses annonces de ce Summer Game Fest. Accrochez-vous, car il y a du très (très) lourd à venir !

Après une soirée d'ouverture du Summer Game Fest en demi-teinte ce vendredi, les festivités se sont poursuivies sans remous tout le week-end... jusqu'à ce soir, où le Xbox Games Showcase aura mis tout le monde d'accord avec une flopée d'annonces aussi spectaculaire qu'inattendues. (Re)découvrez avec nous les moments forts de cette soirée qui promet du lourd pour cette année et 2025 !

Le retour flamboyant des grosses licences

On ne l'attendait pas tout de suite, pourtant il était bien là : CoD Black Ops 6 a ouvert la conférence dans un trailer qui a nous donné une mise en bouche de son gameplay et donné sa date de sortie. Mais il aura vite été balayé par le trailer savoureusement brutal de Doom The Dark Ages. Mais ce n'est pas la seule licence qui nous a mis des mandales, puisque la conférence s'est conclue avec force sur Gears 6, qui devrait nous surprendre par son scénario...

Dans un tout autre genre, le Xbox Showcase annonce le grand retour de Age of Mythology ! Intitulé “Retold”, le jeu s'annonce comme un remake des précédents opus. Autre remake, Metal Gear Solid 3 revient avec “Delta”. Le jeu dévoile enfin du gameplay. Lui est une suite mais toujours militarisée, STALKER 2 s'est dévoilé dans un trailer affolant ce soir.

Un grand monsieur s'est également montré ce soir : Indiana Jones revient sur console et se montre avec beauté. Autre licence très appréciée des joueurs, Assassin's Creed Shadow sort définitivement de l'ombre avant même la conférence Ubisoft. Cet épisode au Japon a ainsi montré pour la première fois son gameplay. Mais les amateurs de RPG auront tourné leurs yeux vers le féérique Fable 4. Et, comme vous vous en doutez, la plupart des jeux annoncés ce soir seront accessibles dans le Xbox Game Pass.

Nouveautés, pépités indé, DLC et hardware au Xbox Showcase

Ce Xbox Games Showcase nous a aussi gâtés en nouveautés. Perfect Dark s'est enfin montré dans un trailer qui envoie du lourd. Lui, on savait qu'il serait là : le somptueux Avowed confirme son côté Skyrim-like avec de nouvelles images de jeu. On a également eu un nouvel aperçu du prometteur South of Midnight, qui a des airs du très plaisant Kena.

La amateurs d'aventures narratives auront aussi de quoi faire dans les mois à venir. L'adorable Winter Burrow promet une histoire émouvante. De son côté Mixtape nous emportera dans un univers étonnant, mêlant skate et dinosaures, avec une bande-son aux petits oignons. Mais, les aficionados du genre sauteront surtout de joie avec Life Is Strange 4, enfin officialisé par Square Enix !

Aussi, plusieurs gros jeux service auront enfin droit à du nouveau contenu : Sea of Thieves et Fallout 76 dévoilent leur nouvelle saison, tandis que Diablo IV annonce son nouveau DLC dans un trailer gore à souhait(âmes sensibles s'abstenir). L'aventure spatiale Starfield a également dévoilé avec classe son énorme DLC. En revanche, plutôt qu'une nouvelle mise-à-jour, Microsoft Flight Simulator proposera un nouveau jeu à part entière qui sera encore une fois fou de réalisme.

Enfin, les mauvaises langues auront commenté l'annonce du Xbox Showcase en évoquant les potentielles nouvelles manettes signées Microsoft... et elles n'auront pas eu tout à fait tort. De fait, à défaut de manettes, ce sont de nouveaux modèles de Xbox Series qui se sont présentés à nous ce soir. Alors, pour quoi allez vous craquer au terme de cette soirée ?

Toutes les annonces du Xbox Showcase 2024

Call of Duty Black Ops 6

Doom The Dark Ages

State of Decay 3

Dragon Age 4 — Veilguard

Starfield

Fallout 76: Skyline Valley

Clair Obscur : Expédition 33

South of Midnight

World of Warcraft

Metal Gear Solid 3 Remake — Snake Eater

Sea of Thieves — Saison 13

Flintlock

Age of Mythology Retold

Perfect Dark

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fable 4

FragPunk

Winter Burrow

Mixtape

Microsoft Flight Simulator 2024

The Elder Scrolls Online

Life Is Strange

Indiana Jones

Indiana Jones

Mecha BREAK

Wuchang: Fallen Feathers

Nothing is Forever

Avowed

Atomfall

Assassin's Creed Shadows

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Gears of War: E-Day

Retrouvez l'intégralité du Xbox Games Showcase