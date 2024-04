L’air de rien, le Summer Gest Fest 2024 et son lot d’annonces arrivent prochainement. Dans les coulisses, les constructeurs et éditeurs préparent leurs prochaines prises de parole majeures. Ubisoft a calé son rendez-vous annuel au 10 juin, quand Sony prévoirait de communiquer sur le catalogue de la PS5 dès le mois prochain. De son côté Xbox tiendra également une conférence pendant l’événement, sans plus de précision. C'était sans compter sur les insiders bien renseignés.

Premiers leaks pour le Xbox Showcase de cet été

L’E3 est mort, vive le Summer Game Fest. L’événement annuel de Geoff Keighley a pris la relève ces dernières années, et les éditeurs répondront une nouvelle fois présents pour cette édition 2024 qui s’annonce particulièrement riche en annonces. Microsoft avait confirmé la tenue de son Xbox Showcase annuel en février dernier, sans plus de détails. Des détails que l’on aurait un peu en avance grâce aux informations de The Verge. Le média bien renseigné sur l’actualité de la marque a précisé ce weekend que la conférence de Microsoft se tiendrait le dimanche 9 juin. La firme de Redmond y annoncerait Gears 6, comme le laissaient présager les récentes rumeurs. Ce ne serait en revanche pas la seule exclusivité Xbox Series qui pointerait le bout de son nez.

Tom Warren nomme quelques autres jeux, dont Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui devraient tous lever le voile sur la date de sortie pour l'occasion. Attendu également lors de ce Xbox Showcase estival, un certain Call of Duty Black Ops Gulf War. Le prochain épisode majeur serait montré pendant l’événement avec une sortie pendant la sacro-sainte période des fêtes de fin d’année. Selon les informations de Tom Henderson (Insider Gaming), le jeu embrasserait pleinement le monde ouvert pour sa campagne principale. Les missions ressembleraient alors davantage à ce qu’un Far Cry pourrait proposer, avec tout un tas de véhicules pour traverser des cartes ouvertes que l’on nous promet inédites.

Image promotionnelle de Gears 5 ©Microsoft

Un focus sur Call of Duty Black Ops Gulf War

Activision a tout intérêt à sortir le grand jeu après la débâcle de Call of Duty Modern Warfare 3. Les joueurs n’auront visiblement pas à attendre jusqu’au Xbox Showcase pour voir le jeu en action. Les sources d’Henderson affirment en effet que ce nouveau Call of Duty Black Ops serait révélé en amont de l'événement et de façon plus traditionnelle. Entendez par là qu’il n’y aura pas besoin d’aller dans Warzone pour assister à la grande découverte. L’épisode de 2024 se révélerait en revanche plus amplement lors du Xbox Showcase, avec probablement une démonstration d’une mission de la campagne principale. La campagne de communication se poursuivrait en août, avec un focus sur le multi, puis sur le mode zombies.

On rappelle également que Jez Corden de Windows Central a récemment laissé entendre que State of Decay 3 pourrait également faire une apparition cet été. Rien n'est moins sûr, d'autant qu'une artiste travaillant dessus a suggéré que le jeu n'arriverait pas avant 2027. Cette dernière s'est empressée de supprimer cette référence, une grossière erreur de sa part ? Rendez-vous donc peut-être le 9 juin pour en avoir le cœur net.