C’était l’une des conférences immanquables de ce Summe Game Fest 2023 : le Xbox Games Showcase + Starfield Direct. Une conférence attendue au tournant par la communauté de joueurs tant les enjeux étaient importants pour Microsoft. Face aux chiffres de vente écrasants et le manque de sorties maison, l’éditeur américain devait à la fois rassurer les acheteurs de ses consoles et séduire un nouveau public. Un double objectif qu’il va sans doute atteindre avec sa conférence particulièrement bien rodée. Xbox n’a pas hésité à sortir le grand jeu avec des annonces attendues, espérées et de belles surprises. Voici un gros récap de la conférence, avec tous les jeux présentés.

Avowed, Fable, les exclus Xbox à l’honneur

La conférence a commencé sur les starting blocks avec l’annonce que beaucoup espéraient. Après un long silence, Fable 4 a dévoilé une première bande-annonce. Une vidéo mêlant quelques séquences de gameplay avec des cinématiques, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour. Des images féériques qui mettent déjà des étoiles plein les yeux, d’autant que Microsoft promet que tout ce qui a été montré est un rendu in-game. Toujours pas de date ou de fenêtre de sortie, mais la Xbox Series s’assure encore une fois un RPG solide. A ce rayon, les amateurs du genre devraient se régaler. Avowed, le nouveau jeu d'Obsidian, champion en la matière, s’est révélé au grand jour. Une production aux airs de Skyrim-like assumés qui se déroulera dans l’univers de Pillars of Eternity. Rendez-vous en 2024 pour se replonger dans l’univers d’Eora.

inXile a également profité du Xbox Games Showcase pour dévoiler Clockwork Revolution, son nouveau jeu aux faux airs de Bioshock, qui sera encore une fois un action-RPG se déroulant en plein cœur d’une métropole victorienne. Un titre franchement prometteur, qui n’arrivera que lorsqu’il sera prêt. Ce n’est pas le seul Xbox Studios à avoir révélé au grand jour son prochain jeu. Le fameux Project Belfry s’appellera en réalité Towerborne. Le dernier jeu de Stoic, le studio derrière Banner Saga, sera lui aussi un action-RPG coopératif. Il prendra place au sein d'un univers fantaisiste en 2.5D appuyé par un joli cel-shading. Sortie prévue pour 2024 sur PC et Xbox Series .

Starfield, le gros morceau de la conférence

Compulsion Games (We Happy Few) a dévoilé son prochain projet : South of Midnight The Hidden. Un jeu d’action-aventure à la troisième personne prenant place à dans une version du sud de l’Amérique à la fois magique et réaliste. Quid des deux sorties attendues pour cette année ? Forza Motorsport arrivera bien le 10 octobre 2023 sur Xbox Series et PC. C’est plus délicat pour Hellblade 2. Il faisait partie des jeux les plus attendus de la conférence et ce sera une petite déception. Repoussée à 2024, la suite tarde à montrer son gameplay. C’est une nouvelle bande-annonce faisait office de démonstration technique de la Xbox Series qui s’est offerte à nous.

Et puis il y a eu le gros morceau : Starfield. Avec 45 minutes de gameplay, Bethesda a fait le tour des plus grosses fonctionnalités de son Skyrim spatial. Créateurs de personnages, combats spatiaux, factions, diplomatie, romance, arsenal, construction de base et de vaisseaux, planètes à explorer… le jeu s’annonce particulièrement riche. Sans oublier la grosse édition collector avec une montre connectée, parfaite réplique de celle portée par notre personnage dans le jeu.

Persona, Cyberpunk 2077, Yakuza... les partenaires à l'honneur

Évidemment, les studios partenaires ont également été à l'honneur. Xbox réaffirme son partenariat avec ATLUS en annonçant deux nouveaux jeux qui seront disponibles dans Game Pass. Bon, la surprise aura été gâchée puisque tout avait leaké, mais c'est confirmé. Persona 3 Remake arrivera en 2024, tandis qu'un spin-off tactique de Persona 5 sera disponible d'ici la fin de l'année. Le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty a confirmé sa sortie pour le 26 septembre 2023, tandis que Don't Nod a annoncé un nouveau jeu qui change de ses productions habituelles : Justen.

Un titre mêlant escalade, action et puzzles. Si Payday 3 et Like a Dragon : Infinite Wealth sont des mentions honorables, c'est surtout l'annonce de Star Wars Outlaws qui a pris tout le monde de court. L'open-world développé par Massive Entertainment se déroule entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Le but sera de réaliser les plus grands casses que la Bordure Extérieure ait jamais connu. De plus amples détails seront donnés lors de l'Ubisoft Forward.

Toutes les annonces du Xbox Games Showcase

