La PS5 et la Xbox Series ne sont disponibles en quantité suffisante pour tous les joueurs que depuis quelques mois. Pourtant, leurs versions améliorées font parler d'elles depuis bien plus longtemps que cela. Du côté de Sony, la PS5 Pro serait bien dans les tuyaux et pourrait sortir en fin d'année 2024. Chez Microsoft, une console de milieu de génération nommée la Xbox Series Y (ou Xbox Series 2) pourrait aussi faire son arrivée selon les rumeurs. Lors de la Gamescom 2023, Phil Spencer a justement été interrogé sur le sujet et sa réponse ne devrait pas plaire à tout le monde.

Phil Spencer évoque la Xbox Series Y

Pendant la Gamescom 2023 qui se tient actuellement à Cologne, IGN a eu la chance de recevoir sur son stand Phil Spencer, vice-président exécutif de la branche gaming de Microsoft. Le média a en profité pour l'interroger sur une potentielle Xbox Series Y en développement. En juin dernier, Phil Spencer avait déjà expliqué qu'une telle console n'était pas vraiment nécessaire et il maintient ses propos auprès de nos confrères.

Il explique que Xbox se concentre pour le moment sur la nouvelle Xbox Series S avec un SSD de 1 To qui doit voir le jour le 1er septembre prochain. « Je pense qu'il faut laisser les développeurs s'adapter à ce matériel et en tirer le meilleur parti », ajoute l'homme fort de la firme de Redmond. Selon lui, une nouvelle console avec des technologies plus évoluées ne riment pas forcément avec des jeux plus beaux.

Pour ce qui est de l'augmentation de la fréquence d'images et de la résolution, je regarde ce qui se passe sur PC avec des GPU et des CPU haut de gamme, et ce n'est pas toujours une question de nombre de pixels ou de résolution d'images. Il y a tout un tas de choses qui font qu'un jeu est beau et agréable à regarder. L'industrie dispose d'une marge de manœuvre considérable dans ce domaine.

Des jeux plus beaux sans nouvelles consoles ?

Par cette dernière phrase, Phil Spencer essaie sûrement de nous faire comprendre que la Xbox Series X a le potentiel pour proposer des jeux encore plus impressionnants et donc rendre l'arrivée d'une console mid-gen inutile. Visiblement, il attend aussi beaucoup de la part des studios de développement sur ce point. L'Unreal Engine 5, qui commence à se démocratiser sur le marché, pourrait les aider à franchir un cap et à fixer de nouveaux standards que le public attend depuis la sortie de la PS5 et de la Xbox Series.

En revanche, sur le plan technique, le moteur d'Epic Games et les développeurs ne pourront pas faire de miracles : les consoles actuellement disponibles peinent à proposer de la 4K native à 60 fps sur des AAA et ça, c'est frustrant pour les joueurs. En tout cas, Phil Spencer partage l'opinion de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, qui ne se montrait pas très emballé à l'idée de voir débarquer des consoles mid-gen, même si ce dernier est convaincu qu'elles arriveront un jour. Rappelons que selon les rumeurs, la Xbox Series Y pourrait embarquer une nouvelle puce AMD et un système de refroidissement plus efficace.