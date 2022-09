Avec les Xbox Series X|S, Microsoft a mis en place une option qui plaît énormément aux joueurs : le Quick Resume. Mais voilà, sur certains titres, la fonctionnalité est totalement instable.

Le Quick Resume désactivable sur Xbox Series ?

Le Quick Resume est une fonctionnalité exclusif aux Xbox Series X|S qui permet de lancer plusieurs jeux et d'alterner entre chacun d'eux. Sans avoir besoin de fermer d'application et de perdre ainsi une progression non sauvegardée. Même si on éteint la console, on reprend à l'endroit exact où on s'est êtes arrêtés. Suivant leur poids, on peut avoir entre 5 et 7 jeux ouverts simultanément. Depuis une mise à jour de février 2022, il est en plus possible de garder deux titres en mémoire, peu importe les autres choses en cours d'exécution.

Il n'y a rien à signaler pour les jeux solo, mais pour les productions multijoueur, ça se passe mal. Ce que déplore un joueur qui voudrait que le Quick Resume soit désactivable sur les Xbox Series.

Je ne comprends toujours pas comment ça se fait que cette fonctionnalité ne soit pas désactivable. C'est génial pour beaucoup de jeux, mais quand on essaie de relancer rapidement un jeu multijoueur, ça casse tout. Vous devez alors quitter le titre manuellement. Si seulement une option pour la désactiver sur ces jeux existait ! GabeTC99.

C'est possible ? L'avenir le dira mais Phil Spencer, patron de Xbox, va remonter cela à ses équipes.