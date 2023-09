Dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, la firme de Redmond a dû plaider pour son acquisition après une plainte de la FTC. Le régulateur de la concurrence américain. Et pendant les auditions, on a assisté à un véritable déballage publique avec des informations confidentielles du côté de Xbox, mais également de PlayStation et Nintendo, entre autres. Un leak inédit et massif dévoile une nouvelle console Xbox Series X.

La Xbox Series X Brooklin a leaké, les images

Microsoft n'avait certainement pas prévu ça, mais de nouvelles informations confidentielles sur ses projets se sont répandus sur la Toile. Parmi les documents divulgués, on apprend l'existence d'une nouvelle console qui a pour nom de code « Brooklin » et qui pourrait être lancée dès 2024. Une machine beaucoup plus puissante ? Non. Il s'agit d'un modèle inédit de Xbox Series X qui sera dépourvue de lecteur optique, comme la PS5 édition numérique. Et à l'instar de cette dernière, Microsoft ne réduira pas la puissance.

La Xbox Series X sans lecteur blu-ray sera aussi puissante que la console actuelle. En revanche, il y aura bien des nouveautés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout d'abord, le design sera plus rond, la rapprochant davantage d'une enceinte portable Sonos, et un port USB-C fera son apparition sur la partie basse en façade avec le logo Xbox juste au-dessus. Elle sera équipée du Wi-Fi 6E pour de « meilleurs débits, un temps de latence plus faible et une meilleure atténuation des interférences », et du Bluetooth 5.2 pour une meilleure qualité audio et une consommation d'énergie plus faible. L'alimentation électrique de cette Xbox Series X Brooklin sera réduite de 15%, le mode veille à faible consommation sera aussi amélioré, et la console sera livrée dans un emballage entièrement recyclable.

Contrairement au modèle actuel, il y aura un SSD de 2To de série, pratique pour éviter d'acheter une carte d'extension assez onéreuse, et le prix ne bougera pas. Elle sera proposée en 2024 à un prix de 499$. Mais ce n'est pas tout, la manette va également faire peau neuve.

Une manette « Sebille » similaire à la manette PS5 DualSense

Pour accompagner cette Xbox Series X Brooklin, Microsoft a préparé une nouvelle manette bicolore noir & blanc. Le périphérique aura aussi le droit au Bluetooth 5.2, mais également à une connexion directe au cloud via le Wi-Fi. Celle-ci ira plus loin puisque ça y est, elle se passera des piles pour intégrer une batterie rechargeable et interchangeable dès le départ. Une manière de répondre à la forte demande des joueurs à ce niveau. Sans préciser de quelle façon, le démontage et la réparation seraient visiblement faciliter.

Cette nouvelle manette Xbox Series X et S promet des boutons de meilleure qualité, plus durable et plus silencieux. En termes d'ergonomie, il ne devrait pas y avoir de chamboulement. Mais l'expérience sera différente avec l'arrivée du retour haptique, comme sur la manette PS5 DualSense, d'un accéléromètre pour fournir un gyroscope et allumer la manette juste en la bougeant, ou encore de haut-parleurs. Par contre, elle n'aura pas de gâchettes adaptatives comme sur PlayStation 5.

L'accessoire sera également compatible avec la Xbox Series S qui recevra une nouvelle version, mais dont les changements seront bien moins visibles que ceux de la Xbox Series X. Rendez-vous l'année prochaine, comme pour la Nintendo Switch 2 (si tout va bien).