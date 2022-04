On a pas fini d’entendre parler de publicités dans les jeux vidéo. Sujet complexe souvent décrié, l’intégration d’encarts publicitaires n’est pas au goût de tous les joueurs. On se souvient par exemple d’Electronic Arts qui avait fait scandale en 2020 en ajoutant des pubs dans UFC 4. L’éditeur les avait aussitôt retirées, mais cette nouvelle forme de monétisation finira par arriver tôt au tard.

Microsoft veut intégrer des publicités dans les jeux Xbox

Ce sera peut-être Microsoft la démocratiser. Selon les informations du très sérieux Business Insider, l’éditeur américain aimerait intégrer des publicités dans ses jeux Xbox. Rangez vos fourches pour le moment, le géant de la tech souhaiterait appliquer cette politique uniquement aux free-to-play. L’idée serait alors de vendre des espaces publicitaires au sein des jeux gratuits pour que les marques puissent communiquer auprès des joueurs.

Contrairement à la débâcle d’UFC 4, les publicités in-game envisagées par Microsoft ne seraient pas interstitielles. Autrement dit, rien ne viendra apparaître sur le reste du jeu, ni perturber le gameplay de manière intrusive. La maison-mère de Xbox table uniquement sur des encarts publicitaires comme on a déjà pu le voir dans d’autres jeux. Il s’agira davantage de panneaux in-game avec une pub dessus par exemple.

Publicité pour Verizon dans Alan Wake.

Créer une nouvelle source de revenus pour les free-to-play

Si la pratique est décriée, elle est loin d’être nouvelle. En son temps, Counter Strike affichait déjà les publicités de certaines marques sur des affiches collées dans les cartes. L’ancienne exclusivité Xbox Alan Wake était elle aussi adepte du placement de produit. Et on ne parle même pas de Death Stranding et de son personnage qui se gavait de boissons énergisantes Monster dès qu’il en avait l’occasion.

Le plus étonnant ici, c’est que Microsoft ne prévoirait pas de commission sur les bénéfices générés par ces pubs. Le but serait simplement de créer de nouvelles sources de revenus pour les développeurs de jeux free-to-play sans avoir à faire passer les joueurs à la caisse. Sachant que le sujet est épineux, l’entreprise aurait l'intention de créer une place de marché privée lui permettant de sélectionner elle-même les annonces qui pourraient être diffusées dans les jeux Xbox et PC via cette future nouvelle plateforme. Contacté par Business Insider, Microsoft n’a pas souhaité confirmer cette rumeur. Cependant, les sources du média indiquent que le constructeur envisage un déploiement d’ici le troisième trimestre de 2022. L’éditeur se monte