L’été arrive et le Summer Game Fest 2024 est derrière nous. Une période chargée, notamment pour Microsoft et sa branche Xbox. La marque verte nous a en effet fait une tonne d'annonces lors de son Xbox Showcase, qualifié par beaucoup comme l’une des meilleures conférences de tous les temps pour la firme. Et en tout cas la meilleure de cette année. Pas mal donc ! Et en marge de ses annonces, ce sont les Xbox Series qui profitent de nouveautés via une toute nouvelle mise à jour qui amène plusieurs changements et fonctionnalités.

Une mise à jour sur Xbox Series ajoute plusieurs nouveautés

Les joueurs Xbox Series ont notamment droit à de nouvelles options pour paramétrer leurs arrière-plans. Avant, vous deviez faire le choix entre un fond d’écran dynamique ou une illustration d’un de vos jeux favoris. Désormais, vous pouvez mettre les deux en même temps. Un roulement automatique est effectué parmi vos options favorites. Plutôt cool comme personnalisation. De nouvelles options sont aussi ajoutées du côté du Wi-Fi qui se voit ici amélioré pour plus de confort avec une extension du nombre de réseaux mémorisés et une amélioration globale de l’accessibilité aux paramètres.

Accessibilité toujours, vous pourrez maintenant gérer vos abonnements directement depuis votre console, depuis les paramètres de votre compte. Une option longtemps demandée par les utilisateurs de Xbox Series.

Xbox Series toujours, mais la manette cette fois, qui voit son micrologiciel mis à jour. Ici, ce sont des améliorations diverses et des correctifs qui seront appliqués pour optimiser l’expérience utilisateur à plusieurs niveaux : jouabilité, connectique, etc.

Le reste de l'écosystème y passe aussi sur PC et pour le Cloud Gaming

Pour finir, Xbox met à jour ses applications PC et Cloud avec des nouveautés pour l’interface utilisateur mais aussi des options supplémentaires. Vous pourrez notamment trier plus facilement les jeux par catégories (Xbox Games Studios, EA Play ou encore Riot Games, etc.). Pour le Cloud, ce sont les données de jeu qui pourront être gérées manuellement et plus facilement grâce à l’application Xbox Cloud Gaming actuellement en bêta. Ces fonctionnalités sont là pour permettre d’éviter ou de résoudre les soucis de corruption de données. Une page d’assistance vous explique même la marche à suivre en cas de pépin.

Beaucoup de choses donc, vous pourrez retrouver l’intégralité des notes de patch sur le site officiel.