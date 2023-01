À quelques heures seulement de sa grosse conférence, Xbox voit déjà l’une de ses surprises fuiter sur la toile. L’insider amoureux des bons plans, Billbil-kun, à qui l’on doit notamment la plupart des leaks concernant les jeux PS Plus, est venu de bon matin nous dévoiler l’une des grosses cartouches qu’Xbox gardait soigneusement secrète jusqu’ici. Des révélations prévues au prochain Xbox Direct peut-être ?

Une nouvelle exclu Xbox par un studio de renom, surprise !

Toutefois, les informations restent un peu minces. Billbil-kun nous annonce que le jeu s'appellera Hi-Fi Rush, anciennement connu sous l'appellation Project Hibiki. Le jeu serait développé par Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo) et chapeauté par Bethesda. Comme le suggéraient déjà les précédents bruits de couloir, le jeu serait aux antipodes de ce que Tango Gameworks avait jusqu’ici l’habitude de nous proposer. On ne devrait donc pas verser dans l’horreur ou dans les univers parallèles bourrés de fantômes, mais dans tout autre chose. D’ailleurs, il est dit que ce Hi-Fi Rush serait seulement interdit aux moins de 12 ans, ce qui suggère un jeu relativement tout public. Le titre devrait toutefois être relativement gros d’autant qu’une version Deluxe serait prévue en plus d’une édition standard.

Bien entendu, on peut facilement déduire que le jeu sera disponible sur Xbox Series et PC et atterrit sur le Xbox Game Pass en day one.

Un jeu encore secret

En revanche, on ne sait pas encore de quoi il s’agira exactement. Tango Gameworks est capable de nous sortir pratiquement tout et n'importe quoi tant ses jeux sont très différents. The Evil Within plonge dans la folie et dans l’horreur absolue, tandis que Ghostwire Tokyo se présente comme un FPS en open world atypique où se mélangent folklore japonais et légendes urbaines. De précédentes rumeurs sur Reddit et ResetEra semblaient affirmer que le jeu serait une sorte de shooter futuriste, peut-être même multijoueur, et qu'il devrait surfer sur une bonne grosse dose de fun. Mais rien n'est encore sûr d'autant que rien n'a encore pu être vérifié. Nous n’avons donc plus qu'à attendre le prochain Xbox Direct pour en avoir le cœur net et s’il n’y est pas, on attendra bien sagement qu’Xbox et Bethesda nous en parlent dans les mois à venir. Mais d'après Billbil-kun, l’annonce est imminente.