Certains chanceux sont en train d'essayer la prochaine refonte du dashboard des consoles Xbox Series X|S et Xbox One. Voici à quoi ça va ressembler et les nouvelles options qui seront disponibles.

Les Xbox Series et Xbox vont être encore amenées à évoluer dans les prochains mois. Ou même maintenant si vous êtes inscrits au programme Xbox Insiders. Microsoft teste en effet une nouvelle interface commune à ses consoles, basée sur le retour des joueurs, pour plus de réactivité et entrer plus rapidement dans une partie.

Les Xbox Series et Xbox One font peau neuve

Microsoft a déployé une mise à jour pour la prochaine nouvelle interface Xbox Series et Xbox One. « Nous mettons l'accent sur le fait de rendre plus rapide et facile l'accès aux jeux que vous aimez et de trouver votre prochain titre favori » a fait savoir Ivy Krislov, senior product manager chez Xbox. Etant en phase de test privé, ce dashboard se développera dans les semaines à venir grâce aux retours des utilisateurs. Mais voilà déjà les principaux changements.

Ce menu d'accueil Xbox Series et Xbox One étrennera une nouvelle barre « Jump back in » pour retourner plus vite sur les derniers jeux et applications lancés. La vignette du tout dernier jeu ou de la toute dernière application utilisé(e), tout à gauche, sera par ailleurs à la même taille que les autres. Actuellement, elle est plus grande.

Il y aura également des raccourcis pour la boutique Microsoft Store, une fonction de Recherche et une case « Mes jeux & applications ». Une option « Ajouter pour jouer plus tard » est aussi prévue avec des catégories et recommandations qui se calqueront sur vos préférences, ou encore une section « Récemment ajouté au Xbox Game Pass ».

Le Dashboard Xbox de 2023