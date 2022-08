Ca a été officialisé hier par Sony, le prix de la PS5 sera plus élevé en France et partout dans le monde, sauf aux Etats-Unis. Depuis, tout le monde attendait de voir la réaction de Microsoft. Sans trop de surprise, le constructeur s'engouffre dans la brèche laissée par son concurrent.

Pas d'augmentation de prix pour les Xbox Series X|S

La réponse de Microsoft à l'augmentation du prix de la PS5 ne s'est pas fait attendre, et elle va faire plaisir aux futurs acquéreurs. L'équipe verte n'a pas l'intention de vendre ses Xbox Series X|S plus chères, c'est dit ! De ce fait, pour parler en tarifs français, la XSX reste à 499€ contre 550€ pour la PS5 et la XSS, qui est une machine moins puissante uniquement tournée vers le dématérialisé, à 299€. Certains revendeurs pratiquent une promotion temporaire à 269€

« Nous évaluons constamment notre activité afin d'offrir à nos fans d'excellentes options de jeu. Notre prix de vente suggéré pour la Xbox Series S reste à 299$ (249£, 299€) et celui de la Xbox Series X à 499$ (449£, 499€) » a déclaré un porte-parole de Microsoft.

En restant sur la même position que Nintendo, la société s'assure peut-être de revenir dans les ventes. La PS5 est à l'heure actuelle plus prisée, même si à cause de la pénurie (entre autres), l'écart n'est pas aussi phénoménale que la précédente génération. Ainsi, Microsoft pourrait vraiment vendre quelques Xbox Series en plus pour faire son retard. D'autant que l'entreprise a toujours la carte XSS, une console plus facile à produire et donc davantage disponible que le modèle classique.

Maintenant, il manque la réponse officielle de Nintendo pour sa Switch.