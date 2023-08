Le Xbox Game Pass commence le mois en trombe. En plus de la pépite qu’est Celeste, les abonnés pourront découvrir quelques autres productions indépendantes acclamées au cours des prochains jours. Un programme qui privilégie davantage la qualité à la quantité, contrairement à d’autres mois, mais les membres du service ont quelques avantages supplémentaires. Comme celles et ceux qui ont souscrit au Live Gold, qui est voué à disparaître et remplacé par une nouvelle formule du XGP en septembre, ils peuvent également tester pendant tout un weekend un trio de jeux sans frais supplémentaires. Les Free Play Days de la semaine ont été dévoilés et c’est une nouvelle fois une sélection éclectique.

Trois jeux jouables gratuitement sur Xbox Series

Les Free Play Days poursuivent leur routine. Depuis quelques années maintenant, Xbox propose à ses abonnés de découvrir plusieurs jeux pendant quelques jours. Les joueurs peuvent alors profiter des heureux élus sans aucune restriction en termes de contenus ou de temps de jeu. La semaine dernière, la firme de Redmond avait frappé fort en proposant The Witcher 3 en tête d’affiche. L’occasion parfaite pour les joueurs Xbox Series de découvrir le fameux patch next-gen qui a offert une véritable cure de jouvence au RPG incontournable. Changement de registre cette semaine. Jusqu’au lundi 7 août à 8h59, heure française, c’est donc un nouveau trio qui se laissera approcher par les membres du Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate. En voici la liste :

Dragon Ball FighterZ

Descenders

WWE 2K23

DRAGON BALL FIGHTERZ

La semaine se terminera donc sur une excellente note pour les amoureux de DBZ abonnés. L’une des adaptations les plus appréciées de la communauté sera jouable sur Xbox Series X et One pendant quelques jours. Inutile de présenter Dragon Ball FighterZ, sa réputation n’étant plus à faire. Entre ses graphismes fidèles aux animes, la possibilité de créer des équipes de trois personnages en faisant des combinaisons dantesques, ses combats spectaculaires et son mode histoire, le jeu s’est hissé parmi les favoris des fans. Vous pourrez donc l’essayer avec son roster de base, sachant que le titre propose pléthore de DLC. Notez que son édition FighterZ, qui comprend de nombreux packs dont Broly, Vegito (SSGSS) ou encore des DLC autour de Vegeta et Goku est actuellement à -85%. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure une fois la période d'essai terminée, le jeu est à 14,99€ au lieu de 99,99€.

Descenders

Encore un titre qui a fait sensation pour ces Xbox Free Play Days. Descenders est un jeu de VTT où vous devez maîtriser des descentes au rythme effréné tout en montrant votre skill en faisant des figures extrêmes. Aucune piste ne sera la même, puisque tous les mondes sont générés aléatoirement, promettant de nouveaux obstacles et un défi renouvelé. Montez en niveau au sein de votre équipe puis gagnez des équipements exclusifs pour frimer devant vos adversaires. Le jeu profite actuellement d’une réduction de 70%, faisant baisser son prix à 7,49€ au lieu de 24,99€.

WWE 2K23 jouable gratuitement sur Xbox

Tout comme sur Steam, WWE 2K23 est jouable gratuitement ce weekend sur Xbox Series et One. Là encore, les abonnés vont pouvoir découvrir l’ensemble des fonctionnalités et des modes de jeu, seul, en coopération ou en multijoueur. Cela inclut par exemple Mon ASCENSION, le mode carrière permettant de faire de votre catcheur amateur une véritable star de la discipline au travers de deux scénarios. Il est également possible de tester le nouveau mode WarGames qui consiste en un énorme chaos en multijoueur avec des combats en 3v3 et 4v4, sur deux rings installés côte à côte. Le tout avec une double cage en acier s’il-vous-plaît !