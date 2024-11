Le business de Microsoft n'est plus du tout le même que lors de la génération précédente de consoles. En quelques années, la firme de Redmond a réorienté sa stratégie et a mis son Xbox Game Pass au centre de tout. Un abonnement qui a connu lui aussi des changements puisque désormais, les jeux first-party sont uniquement disponibles via le XGP Ultimate, tandis que l'offre moins chère standard en est dépourvue. Mais ce qu'on constate également, c'est une ouverture totale qui ne semble pas avoir de limites. Faut-il s'attendre à une annonce qui pourrait tout changer pour bientôt ?

Une nouvelle annonce après la campagne « Ceci est une Xbox » ?

« Que vous ayez une console, que vous jouiez sur PC, avec des téléviseurs intelligents Samsung, des plateformes portables, des smartphones, Amazon Fire TV ou un casque Meta Quest avec Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer avec Xbox » telle est l'accroche de la nouvelle campagne publicitaire de Microsoft pour sa division jeu vidéo. L'idée principale est de dire que de nombreux choses peuvent être une Xbox, et pas seulement les consoles Series X|S. Selon Tom Warren, journaliste pour The Verge, cette campagne devrait être encore plus claire prochainement. « Je pense que cela fera plus sens bientôt » a t-il déclaré sur son compte X avec une image affichant le slogan « This is an Xbox » sur fond noir.

Que veut-il dire par là ? Bonne question ! Il est impossible de prédire avec exactitude, néanmoins, il y a des pistes. L'une des plus probables, c'est la transformation de Microsoft en « éditeur tiers » qui intensifierait encore ses portages de jeux Xbox sur PS5, voire ailleurs comme la future Nintendo Switch 2. D'ailleurs, Phil Spencer a affirmé récemment qu'il n'y avait « aucune ligne rouge à ne pas franchir » concernant les exclusivités Microsoft. Traduction : il n'est pas exclu de voir Halo ou Gears of War autre part que sur les consoles Xbox Series X|S.

Une deuxième piste serait l'arrivée du Xbox Game Pass chez PlayStation et Nintendo... mais les deux constructeurs y semblent fermement opposés. En revanche, rien n'empêche la firme de Redmond de pousser encore plus son abonnement en optimisant encore son service sur les plateformes mobiles. Depuis cet été, il est possible d'utiliser le XGP via les appareils Fire TV, et il est évident que la société va chercher à améliorer davantage cet aspect dans les prochains mois.

Une marque disponible partout tout le temps ?

En juin dernier, des images du projet Xbox Keystone ont été repérées sur la Toile. Il s'agissait d'une console pensée autour du cloud gaming, mais qui a été annulée en raison des coûts. « Keystone. Elle coûtait plus chère que ce nous souhaitions lorsque nous l'avons construit avec le matériel que nous avions. Nous avons décidé de rediriger les efforts de l'équipe qui en avait la charge afin de développer l'application de streaming pour les téléviseurs connectés » avait déclaré Phil Spencer.

Ce projet va t-il être reconsidéré ? Rien n'est jamais figé. On sait également qu'une Xbox Portable est à l'étude, mais là, il faudra attendre « quelques années ». On peut aussi imaginer Microsoft pourrait vouloir tenter de s'imposer sur d'autres appareils du quotidien, comme des box internet par exemple, via le cloud gaming.

Source : compte X de Tom Warren.