On le sait la Xbox Series S est une console qui manque un peu de punch en comparaison de la Series X. Et cela pose quelques soucis sur certains jeux très attendus.

La Xbox Series S semble donner du fil à retordre au studio Larian qui est actuellement à pied d'œuvre sur un certain Baldur's Gate 3, soit l'un des RPG les plus attendus avec Starfield. En fait, le soucis semble tellement problématique que c'est semble t-il l'a raison principale de l'absence du jeu pour accompagner les autres supports. On vous explique tout.

Baldur's Gate 3 absent de la Xbox Series X à cause de la série S ?

Comme vous savez surement, le RPG Baldur's Gate 3 est prévu sur PC le 3 aout 2023 et sur PS5 le 6 septembre de la même année. Mais certains auront sans doute pu remarquer aussi l'absence de l'annonce de la sortie sur console Xbox. Eh bien au sein d'une interview pour IGN US, Swen Vincke, fondateur du studio Larian explique qu'il s'agit d'un problème lié avec la Xbox Series S. Selon lui, la version XBX est terminée mais les développeurs rencontrent toujours des problèmes sur la version du jeu prévue de la console moins puissante de chez Microsoft. Il déclare :

Nous essayons de limiter les compromis que nous avons à réaliser. C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous prenons plus de temps que prévu

Le problème actuel réside en fait dans l’incapacité de la Xbox Series S à faire tourner convenablement le mode écran partagé, qui fonctionne pourtant sur les deux autres consoles. Et s’il est impossible de le rendre disponible sur Series S, cela signifie tout simplement que la Serie X devra s'en passer aussi. Pour rappel ce n'est pas la première fois qu'un problème de ce genre apparait puisque 343 Industries a eu le même "bug" avec le mode écran partagé d'Halo Infinite... Toute une histoire qui pendant ce temps ne permet pas d'avoir d'indice sur la sortie de la version Xbox.

BG3, un jeu énorme

Le studio Larian est très ambitieux pour cet épisode et l'équipe n'hésite pas à souligner que le développement de Baldur's Gate 3 date de 6 ans en arrière avec une équipe qui est passée de 120 développeurs à 400. Toujours du coté des statistiques pour les amateurs de chiffres, le titre inclut 11 races et 31 sous-races contre 5 races dans Divinity Original Sin 2. Enfin pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, les personnages de DOS2 avaient accès à 45 talents différents, à comparer aux 308 capacités passives de BG3. Bonne nouvelle non ?