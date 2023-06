Le Xbox Games Showcase a fait la part belle aux jeux maison et à ceux de leurs partenaires. Hellblade 2, Avowed, Fable 4 ou même la nouvelle création du papa de Persona, la conférence a réservé son lot de surprises. L’accent a évidemment été mis sur Starfield, la prochaine grosse sortie Xbox de l’année avec Forza Motorsport. Mais avant ça, Phil Spencer a tenu à faire une dernière annonce, une que de nombreux fans de la marque espéraient depuis le lancement de la console. Une nouvelle Xbox Series S a été annoncée et elle est jolie comme tout.

La Xbox Series S Carbon Black annoncée

C’était le one more thing de la conférence. « Une chose que les joueurs nous ont réclamé, c’est d’avoir la possibilité d’avoir plus d'espace de stockage avec leur console », explique le constructeur dans son communiqué de presse. Leur réponse à cette demande : la Xbox Series S Carbon Black. D’un noir maculé de plus bel effet, elle proposera un stockage de 1To. Oui, le double de la version de la console classique, le tout pour 350€. Autant dire qu’avec son design longtemps réclamé et son prix tout doux, celles et ceux qui hésiteraient encore risquent de craquer pour cette alternative à la Xbox Series X.

Pour mémoire, comme sa grande sœur, la Xbox Series S Carbon Black sera moins puissante que la XSX mais elle profite d’un processeur, d’un SSD et d’une architecture semblable lui permettant de gérer la plupart des nouveautés techniques. En d’autres termes, vous pourrez quand même faire tourner une partie des jeux en 120 fps, avec le VRR et le Ray Tracing, mais pas tous. La console se présente davantage comme un compromis pour celles et ceux qui sont prêts à faire des concessions sur la puissance technique au profit d’un plus petit prix. La Xbox Series S Carbon Black sera donc disponible le 1er septembre 2023 chez vos revendeurs favoris.