A l’heure où les Xbox Series X et S battent des records de vente au Japon, Microsoft continue d’améliorer ses consoles à grands coups de mises à jour logicielles. Pour le mois d’août, la marque verte va frapper fort en rendant la Xbox Series S plus performante.

Un gain de performance pour les Xbox Series S

Du changement arrive du côté de la Xbox Series S. Microsoft a annoncé une mise à jour de kit de développement Xbox contenant toute une palette d’outils pour faciliter la vie des développeurs. Grâce à elle, la console disposera désormais de plus de mémoire pour les jeux, ce qui aura un impact sur ses performances. Cette nouvelle optimisation permettra, entre autres, aux concernés d’améliorer les performances graphiques de leurs jeux dans des conditions de mémoire restreinte.

Ces centaines de mégaoctets de mémoire supplémentaires sont une réponse directe aux plainte des développeurs. Officiellement, la console peut en effet faire tourner les jeux 1440p à 120 images par seconde, mais ils avoisinent en réalité uniquement les 1080p. Un problème en partie dû à la mémoire octroyée aux tâches en arrière-plan et à l’interface. Maintenant que la Xbox Series S aura plus de mémoire dédiée aux jeux, les développeurs auront enfin plus de marge de manœuvre. Tout le monde est gagnant !