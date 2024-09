Microsoft tente une opération nostalgie en réintroduisant sur Xbox Series (mais également sur PC), tout d'abord via une phase de test à destination des Xbox Insiders), une fonctionnalité particulièrement appréciée remontant à l'ère de l'iconique Xbox 360, puis abandonnée sur One à sa sortie en 2013.

Les Xbox Series essaient de se refaire des amis

Alors que Microsoft fermait définitivement la boutique Xbox 360 en ligne le 29 juillet, la firme de Redmond fait deux poids deux mesures en réintroduisant sur Xbox Series des éléments de sa console phare sortie en 2005. Cela a d'abord pris la forme d'une version modernisée de son interface composée d'onglets. En ce mois de septembre, c'est sous la forme d'une « nouvelle » fonctionnalité que la marque au X rend hommage à la 360 sur Xbox Series et PC avec le retour des requêtes d'amis. Pour rappel, celles-ci avaient été abandonnées sur One en 2013 au profit d'un système plus « moderne » se rapprochant de ce qui se fait sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes excités à l'idée d'enfin annoncer le retour des requêtes d'amis ! Vous pouvez maintenant facilement les envoyer, accepter ou supprimer sur Xbox Series, rendant ainsi la connexion avec les autres encore plus simple », indique Microsoft sur le compte X.com officiel de Xbox. « Les relations avec vos amis sont maintenant gérées dans les deux sens par l'approbation d'une invitation, vous offrant plus de contrôle et de flexibilité ». Le système de « follow » similaire au fonctionnement d'un réseau social déjà présent reste le même, mais « à sens unique, afin de suivre les activités d'un contact, groupe ou jeu », précise Microsoft.

Les amis déjà ajoutés seront mis à jour automatiquement pour coller avec la réintroduction des requêtes d'amis sur Xbox Series. Tout cela pourra être géré via le guide Xbox, dans l'onglet « Personnes ». Pour l'heure, cet ajout n'est disponible que pour les Insiders ayant accepté de tester des versions précoces de changements apportés par Microsoft. Une fois ce test jugé concluant, le tout sera déployé pour le reste des utilisateurs de Xbox Series.

Source : Xbox sur X.com