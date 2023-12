L'année 2023 touche à sa fin, et c'est le moment idéal pour faire le bilan de vos activités vidéoludiques. Dans cet esprit, Microsoft offre une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les utilisateurs de Xbox.

L'année 2023 touche à sa fin, et avec elle, la révélation des habitudes de jeu des utilisateurs de Xbox, y compris celles de Phil Spencer, le patron de Xbox. Que peut t-on apprendre de nouveau du côté du constructeur américain ?

Votre année Xbox se résume

Microsoft a lancé le Xbox Year in Review, une fonctionnalité permettant aux joueurs de voir combien d'heures ils ont consacrées à leurs jeux préférés. Cette rétrospective offre un aperçu détaillé des habitudes de jeu, incluant le score total de chaque joueur, les genres favoris, et la comparaison avec d'autres fans de Xbox à travers le monde.

Parmi les exemples les plus frappants, celui de Phil Spencer se démarque. Malgré son rôle d'exécutif dans une grande entreprise technologique et sa gestion de l'acquisition de Activision par Microsoft, Spencer a trouvé le temps de se consacrer à ses jeux favoris. Ses résultats sont révélateurs : il se place dans le top 10% des joueurs actifs de Starfield, le RPG de Bethesda, avec 148 heures de jeu. Bien que ce chiffre soit moins impressionnant en tenant compte du fait qu'il joue depuis juillet 2023, cela reste notable.

En dehors de Starfield, Phil Spencer a également passé beaucoup de temps sur Diablo 4, avec 143 heures de jeu, le plaçant dans le top 20% des joueurs actifs de ce titre de Blizzard. Il a débloqué 18 des 25 succès disponibles dans ce jeu. Un autre titre notable dans sa ludothèque de 2023 est Pillars of Eternity d'Obsidian, dans lequel il a investi 124 heures, le classant dans le top 5% des joueurs actifs.

La curiosité avant tout

Ces statistiques confirment l'intérêt prononcé de Spencer pour les RPGs. En outre, il a joué à d'autres sorties Xbox marquantes de l'année, telles que Forza Horizon 5, Remnant 2, Ravenlok, Age of Empires 2, et Grounded.

L'initiative Xbox Year in Review offre une perspective unique sur les tendances de jeu au sein de la communauté Xbox, mettant en lumière non seulement les préférences des joueurs ordinaires mais aussi celles des figures de proue de l'industrie.

Dans la même veine, cela rappelle un peu le concept proposé par Steam pour ses utilisateurs, mais avec plus de détails. C'est toujours intéressant de partager son profil et de faire des comparaisons avec ses amis en ligne (ou autres), afin de déterminer qui est le joueur le plus assidu.