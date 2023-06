Dans quelques mois, la PS5 et la Xbox Series vont fêter leur troisième anniversaire. Oui, vous avez certainement l'impression que les consoles viennent juste d'arriver sur le marché étant donné les conditions dans lesquelles les deux machines ont été lancées. À cause de la pandémie et de la pénurie de semi-conducteurs, les machines nouvelle génération ne sont disponibles à la vente en stock suffisant que depuis quelques mois. Le cycle de vie des consoles est donc clairement perturbé. Cela va-t-il avoir un impact sur les modèles mid-gen habituellement lancés trois à quatre ans après la version classique par les deux géants de l'industrie ? Alors que la PS5 Pro pourrait sortir en 2024, la question a été posée directement à Phil Spencer, dirigeant de Xbox Games Studios, concernant la Xbox Series Y.

Une Xbox mid-gen prévue ? Phil Spencer répond

Dans une interview accordée à Bloomberg, Phil Spencer s'est exprimée sur la sortie potentielle d'une Xbox Series mid-gen d'ici quelques mois. Pour le moment, la firme de Redmond semble vouloir tout miser sur ses consoles actuellement disponibles sur le marché. Phil Spencer explique qu'il "ne lui paraît pas impératif" de sortir une Xbox Series Y, ou tout autre nom que cette machine surpuissante pourrait avoir.

Ce n'est pas le retour des joueurs qui nous est remonté pour l'instant. Actuellement nous sommes plutôt satisfaits du matériel dont nous disposons.

Les propos de Phil Spencer vont à contre-courant des nombreuses rumeurs entendues ces derniers mois. En octobre dernier, le célèbre leaker Tez2 affirmait que les kits de développement de la PS5 Pro et de la nouvelle Xbox Series étaient déjà entre les mains des studios, ce qui était vraisemblablement faux.

La Xbox Series S Carbon Black avant la console que tout le monde attend ?

Tom Henderson affirme en effet que le modèle plus puissant de la PlayStation 5 sera mis à disposition des studios maison de la marque d'ici la fin de l'année. Forcément, les bruits de couloir autour d'une nouvelle Xbox prennent du plomb dans l'aile. Plus récemment, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, avait aussi été interrogé sur le sujet. Selon lui, la PS5 Pro et la Xbox Series Y arriveront probablement sur le marché tôt ou tard. Forcément, les deux constructeurs jouent la carte de la prudence. Communiquer trop tôt sur de nouveaux modèles freinerait les ventes de ceux existants.

Avant d'éventuellement annoncer son nouveau monstre de puissance, Microsoft a préféré présenter la Xbox Series S Carbon Black lors du Xbox Games Showcase. En plus de son coloris intégralement noir, cette version est équipée d'un SSD de 1 To, soit une capacité de stockage deux fois plus élevée que le modèle standard. Son prix est fixé à 350 €, ce qui en fait un bon compromis entre les deux modèles existants.