La Gamescom est une excellente occasion pour les géants du jeu vidéo de dévoiler leurs nouveautés. Au-delà des jeux, on retrouve parfois aussi des consoles, ou plus précisément de nouvelles versions. C'est justement le cas ici avec Microsoft (qu'on ne présente plus) et ses nouvelles Xbox Series. Voilà ce que l'on sait pour le moment.

De nouvelles Xbox Series pour bientôt

Microsoft continue d'élargir l'univers Xbox avec l'annonce de trois nouvelles options pour les consoles Xbox Series X/S, disponibles en précommande dès le 21 août 2024, soit ce jour (à l'écriture de cette news). Cette initiative s'inscrit dans la vision de l'entreprise de rendre les jeux plus accessibles à un plus grand nombre de joueurs, quel que soit l'appareil utilisé. Ces nouvelles consoles sont attendues pour une sortie officielle le 15 octobre 2024. Avec une disponibilité dans certains pays supplémentaires à partir du 29 octobre 2024.

Les joueurs pourront choisir parmi les trois nouvelles éditions de la Xbox Series X|S :

Xbox Series S – 1TB en Robot White : une version mise à jour de la Xbox Series S avec un stockage de 1 To. Offrant plus d'espace pour télécharger et stocker des jeux. La Xbox Series X – 1TB Digital Edition en Robot White : une édition numérique de la Xbox Series X. Sans lecteur de disque, mais avec un design épuré en blanc et 1 To de stockage. Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition : une édition spéciale de la Series X. Avec un stockage étendu de 2 To et un design unique en noir galactique.

Ces consoles seront disponibles dans la plupart des régions où les produits Xbox sont actuellement pris en charge. Incluant des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon, et bien d'autres. Cependant, certaines régions comme l'Argentine, le Brésil, l'Inde, et la Corée ne seront pas incluses dans cette première vague de disponibilité.

Un Alignement de jeux prometteurs

L'arrivée de ces nouvelles consoles coïncide avec un calendrier de sorties de jeux très attendu pour la fin de l'année 2024. Dès septembre, les joueurs pourront découvrir Age of Mythology: Retold, suivi en octobre par des titres majeurs tels que Call of Duty: Black Ops 6 et l'expansion Diablo IV: Vessel of Hatred. D'autres jeux, dont Indiana Jones and the Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, et S.T.A.L.K.E.R arriveront dans la foulée.

