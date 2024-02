Ce jeudi 15 février 2024, Microsoft a diffusé un épisode spécial de son podcast officiel. Une réponse directe aux rumeurs grandissantes autour de la marque et de sa future stratégie, notamment en termes d'exclusivité. L’éditeur américain a finalement confirmé l’arrivée de plusieurs jeux de son catalogue, mais affirme que cela ne signifie pas que tous ses jeux maison profiteront du même traitement. La marque s’en tient finalement à son fameux « cas par cas ». C’est aussi pendant cette même prise de parole que la firme de Redmond a confirmé qu’elle ferait des annonces importantes à la fin de l’année en termes d’hardware. Phil Spencer s’était toujours montré très clair sur l’arrivée d’une potentielle « Xbox Series Pro » : ça n’arriverait pas. A-t-il finalement fait volteface ?

Vers une Xbox Series Portable ?

Dans une réunion avec les employés en amont de la diffusion de podcast, la tête pensante de la marque expliquait vouloir instaurer un futur où « chaque écran est une Xbox ». Des propos peu étonnants venant d’une entreprise qui investit massivement dans le Cloud et qui ne ménage pas ses efforts dans le domaine. Si une nouvelle version de la console actuelle n’est évidemment pas à exclure, c’est peut-être du côté d’une Xbox Series Portable qu’il faudrait se tourner. Dans un entretien accordé à The Verge, Spencer a expliqué que les équipes en charge du hardware travaillaient dur « non seulement pour cette année, mais pour ce qui arrive après. Nous souhaitons vraiment créer du hardware qui ne vend pas auprès des joueurs grâce à ses aspects uniques. C’est un peu une sorte de liberté créative pour nos équipes en charge du hardware qui m'enthousiasme réellement. »

Et cela pourrait bien être une Xbox Series Portable. Spencer affirme voir davantage d’opportunités dans différents types d’appareils. Le bougre s’est d’ailleurs amusé à aimer de nombreux tweets quant à une éventuelle console portable ces derniers jours. « Je suis un grand fan des consoles portables. Un grand fan, mais je n’ai rien à annoncer », a-t-il ajouté auprès de nos confrères. Il admet dans cette même interview que Windows a encore beaucoup de travail à faire du côté des PC Portable, pointant du doigt que c’est justement cet OS qui constitue les plus grosses faiblesses de la ROG Ally ou de la Lenovo Legion GO.

Une nouvelle version de la Xbox Series avait leaké

Une nouvelle version de la Xbox Series est également une possibilité. Des documents sur la stratégie de la marque, qui avaient fuité en septembre dernier, laissaient en effet entrevoir une version de la console sans lecteur de disque. Ce ne serait pas tant une machine « mid-gen » puisqu’elle proposerait un nouveau design, 2 To de stockage et quelques fonctionnalités supplémentaires, mais une puissance similaire. Les documents en question évoquaient une compatibilité Wi-Fi 6e et Bluetooth 5, ainsi que des optimisations en termes de consommation d'énergie. Une sortie fin 2024 était alors envisagée.

Un énorme bond technique pour la prochaine génération

Une chose est certaine, Xbox ne compte pas abandonner le marché des consoles, loin de là. Phil Spencer et Sarah Bond, présidente de la marque, se sont tous deux montrés particulièrement enthousiastes quant à l’avenir de Xbox sur ce secteur. Ils annoncent déjà la couleur : la prochaine console Xbox sera plus puissante que jamais. On sait, incroyable non ? Bond va même plus loin en promettant que Microsoft nous livrera « le plus grand bon technique » que l’on ait vu avec la prochaine génération de Xbox, rien que ça.