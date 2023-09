Le salon japonais Tokyo Game Show vient de débuter et, comme on pouvait s'y attendre, c'est un défilé de conférences. Les éditeurs saisissent cette occasion pour présenter leurs futurs projets. En particulier, Microsoft, à travers son événement, souhaite mettre en avant ce qui attend sa communauté sur Xbox Series et One. C'est une excellente opportunité de découvrir de nouvelles pépites japonaises.

Un jeu culte de Square Enix en route sur Xbox Series

Ainsi, l'annonce majeure fut l'arrivée, prévue pour début 2024, d'Octopath Traveler 2, le joyau RPG de Square Enix. Pour rappel, le jeu est déjà disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Microsoft Windows. Il ne restait donc que la Xbox Series/Xbox One pour compléter sa présence multiplateforme. Une super nouvelle pour les fans de JRPG, et les autres.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Octopath Traveler 2 est une véritable pépite. Le RPG se déroule dans le monde de Solistia, un continent coupé en deux par la mer. Le joueur peut incarner l'un des huit protagonistes, chacun avec sa propre histoire et ses objectifs distincts. Au fil de l'aventure, les destins des personnages se croisent et s'entremêlent. C'est une grande partie du charme du scénario.

Cette suite conserve les éléments de gameplay du premier opus, y compris son système de combat au tour par tour et son style graphique HD-2D. Bien qu'étant fidèle à ses racines, le jeu introduit néanmoins de nouvelles fonctionnalités, comme la capacité de voyager en bateau ou de recruter des compagnons, sans oublier un monde encore plus étendu à explorer. Sur Gameblog, nous lui avons attribué la note de 7/10. Nous avons notamment souligné son côté mieux pensé et sa richesse narrative, malgré un aspect parfois répétitif. Dans tous les cas, il serait dommage de s'en priver si l'on aime ne serait-ce qu'un peu le monde des RPG japonais.