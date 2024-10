Les abonnés Xbox Game Pass peuvent lancer dès maintenant MLB The Show 24, Open Roads ou encore la pépite française SIFU. C'est la première vague de jeux offerts aux abonnés, en plus de contenus gratuits sur des gros titres dont EA Sports FC 25. Si vous n'avez pas d'abonnement au service de Microsoft, mais que vous jouez sur l'écosystème Xbox (Series X|S, PC), vous allez être en mesure de tester en avant-première le prochain volet d'une saga emblématique.

Le nouveau jeu d'une licence culte à l'essai sur Xbox Series et PC

Les jeux Xbox Game Pass de septembre 2024 ont donné l'avantage à la stratégie avec des mastodontes, et bien entendu, ils sont tous accessibles aux abonnés Ultimate au moment de publier cet article. Les fans du genre peuvent ainsi se faire plaisir avec les très bons Frostpunk 2 et Age of Mythology Retold sur Series X|S, via le cloud et/ou PC. Pour tous les autres, qui n'ont pas souscrit au service, il y a un joli cadeau avec une licence culte jouable gratuitement avant son grand retour.

En effet en amont de la sortie du prochain jeu Commandos: Origins, l'éditeur Kalypso Media et Claymore Game Studios ont mis en ligne une démo jouable sur le Xbox Store et sur Steam. Un cadeau fort sympathique qui contient une mission de test unique « Opération Prélude ». Qu'est-ce qui vous attend ? Il vous faudra gérer deux unités au cours d'une incursion dans les îles Anglo-Normandes. Le Beret Vert avec son couteau de combat, son pistolet Colt M1911 et ses leurres sonores pour distraire les ennemis, ainsi que le Nageur avec ses couteaux de lancer, sa précision mortelle et ses cailloux employés pour détourner également l'attention des adversaires pour mieux les neutraliser.

On connaît quelqu'un à la rédaction qui fait déjà sûrement chauffer sa connexion pour télécharger la démo disponible sur Xbox Series X|S et PC. Cette mission est là pour vous présenter le gameplay solo de Commandos: Origins, avant la sortie du jeu complet qui renfermera 14 missions en solitaire, et un mode multijoueur. Sur PC, la version d'essai gratuite prend en charge les manettes Xbox ou le combo clavier/souris.

Source : Kalypso Media.