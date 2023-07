Microsoft annonce le déploiement d'une nouvelle mise à jour Xbox Series X|S et One pour aujourd'hui. Pas de bug de manette à corriger cette fois, mais la firme de Redmond exauce enfin le souhait des joueurs. Un patch très important qui a d'ailleurs été élaboré grâce aux retours de la communauté.

Une mise à jour très importante disponible sur Xbox Series et One

C'était dans les cartons de Microsoft depuis plusieurs semaines, mais ça y est ! Une nouvelle mise à jour Xbox Series X|S et One est en train d'être déployée progressivement. Tout le monde l'aura, mais en rallumant votre console aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas encore le cas. Patience donc.

Qu'apporte cette mise à jour ? Un énorme changement très attendu, à savoir la refonte de l'écran d'accueil des consoles les plus récentes. Un nouveau design pour améliorer la prise en charge d'arrière-plans personnalisés, mais pas seulement. L'accès à la bibliothèque de jeux, au Xbox Game Pass et au Microsoft Store est désormais plus simple. Le constructeur a également mis en place, en haut de l'interface, des menus rapides pour la recherche et les différents paramètres. Le bas de l'écran sera réservé pour les jeux joués récemment et autres contenus ou applications. Voici pour la philosophie globale, mais voyons cela un peu plus en détail.

Une option pour modifier l'arrière-plan afin de correspondre « au jeu sélectionné dans la liste des jeux récents » est disponible sur Xbox Series X|S comme tous les modèles de One. En termes de personnalisation, il est également possible d'épingler vos jeux préférés, groupes personnalisés et des réglages spéciaux tels que le Quick Resume. Une fonctionnalité exclusive aux consoles nouvelle génération de Microsoft qui permet de lancer plusieurs jeux en même temps, et de retourner sur l'un d'eux à la volée en reprenant exactement là où vous vous êtes arrêtés. C'est aussi valable pour les autres applications et même si votre Xbox Series X|S est éteinte. La véritable contrainte étant d'être sûr que les titres soient bien compatibles.

Les autres nouveautés de cette mise à jour de l'écran d'accueil visent à vous aider à découvrir des jeux, en vous suggérant des listes entièrement personnalisées, ou à voir par exemple les événements de la communauté dans « Amis et communauté ». Enfin, la partie « Regarder et Écouter » vous indiquera les apps et contenus multimédias à disposition.

Crédits : Xbox Wire.

D'autres changements attendus

Ces derniers mois, Microsoft a annoncé d'autres gros changements au sein de Xbox. Pour commencer, la société a dû faire ses adieux à Larry Hryb plus connu sous le pseudonyme de Major Nelson. Après 20 ans de service, il a décidé que c'était le moment de tourner cette page de sa vie.

« Après 20 années incroyables, j'ai décidé de me mettre en retrait et de travailler sur le prochain chapitre de ma carrière. Alors que je prends un moment pour repenser à tout ce que nous avons accompli ensemble, je tiens à remercier les millions de joueurs à travers le monde qui m'ont accueilli dans leur vie. Merci aussi aux membres de l'équipe de m'avoir fait confiance pour établir un dialogue direct avec nos clients. L'avenir est radieux pour Xbox et en tant que joueur, je suis impatient de voir son évolution. Merci et à bientôt en ligne. PS : le podcast officiel sera mise en pause cet été et reviendra sous un nouveau format » a-t-il déclaré.

Ensuite, Microsoft s'est engagé à délivrer au moins quatre gros jeux par an, soit un titre tous les trois mois. Un engagement qui devrait être tenable dans la mesure où plusieurs jeux maison ne sont toujours pas sortis. « Nous nous sommes engagés à investir dans de nouvelles licences, à prendre des risques, et à créer le line-up de jeux le plus diversifié de toute l'industrie. Des jeux tels que Fable 4, Clockwork Revolution, Hellblade 2 et bien d'autres représentent la gamme de jeux la plus ambitieuse que nous ayons jamais montré » a précisé Matt Booty, patron de Xbox Game Studios. Le boss qui gère les studios first-party inclut peut-être aussi les futurs actifs d'Activision Blizzard dans le lot. Le rachat est en effet quasi sûr d'aboutir maintenant.