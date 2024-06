Lors du Xbox Games Showcase, nous avons eu l'occasion de découvrir, en plus des jeux, 3 nouveaux modèles de consoles Xbox Series. Et franchement, c'est plutôt sympathique !

Lors du Xbox Games Showcase pendant le Summer Game Fest, Microsoft a annoncé trois nouvelles consoles Xbox Series X/S, apportant plus de choix et de flexibilité aux joueurs. Ces nouvelles versions seront disponibles pour les fêtes de fin d'année 2024, offrant des options de design, de stockage et de prix pour répondre à divers besoins et préférences.

Des nouvelles consoles Xbox Series

Microsoft a introduit une nouvelle version de la Xbox Series S avec un SSD de 1To en couleur Robot White. Cette console conserve le design compact et moderne de la Series S, tout en doublant la capacité de stockage, permettant aux joueurs de stocker plus de jeux. Elle offre également des fonctionnalités comme le Quick Resume, des temps de chargement rapides et un gameplay jusqu'à 120 FPS. Disponible pour 349,99 euros, cette version vise à offrir une solution de stockage étendue sans nécessiter la puissance complète de la Series X​.

Pour les joueurs qui préfèrent une expérience entièrement numérique, la Xbox Series X – 1To Digital Edition en Robot White est la solution idéale. Cette console offre la vitesse et la performance de la Series X avec un SSD de 1TB, le tout sans lecteur de disque. Elle permet de jouer en 4K et de profiter de franchises populaires comme Call of Duty, Halo, Forza et Diablo. Cette version sera disponible au prix de 449,99 euros.

La version spéciale Galaxy Black de la Xbox Series X se distingue par son design unique inspiré des constellations et de l'exploration spatiale. Cette console dispose d'un SSD de 2To, offrant le double de stockage par rapport à la version standard. Elle est accompagnée d'une manette sans fil Xbox assortie, avec un D-pad Galaxy Black et un boîtier arrière Velocity Green. Disponible en quantité limitée pour 599,99 euros, cette édition spéciale est conçue pour les joueurs cherchant à maximiser leur espace de stockage tout en profitant d'un design distinctif​​.