Histoire de réduire encore plus la frontière entre Xbox Series et PC, Microsoft propose une toute nouvelle mise à jour pour ces manettes. Une belle révolution ?

Cela ne vous a surement pas échappé, mais plus le temps passe plus Microsoft souhaite rendre les frontières entre ses consoles Xbox Series et les PC de plus en plus poreuse. Dans ce contexte, une nouvelle mise à jour Xbox Insider (Alpha 2308.230720-2200) permet d'améliorer grandement les possibilités de vos manettes. Explications.

Mi-manette Xbox Series mi-clavier

Les membres du programme Xbox Insider peuvent enfin accéder aux dernières versions Alpha. Cette possibilité est généralement offerte pour tester une fonctionnalité et s'assurer qu'elle fonctionne bien avant qu'elle ne soit déployée chez tous les utilisateurs Xbox dans une future mise à jour du système de la console. Cette fois cela concerne la possibilité de mapper des touches de clavier directement sur une manette. Cela fonctionne par contre (pour le moment) uniquement sur la manette Xbox Elite Wireless Serie 2 et la Xbox Adaptive.

Pour la manette sans fil Xbox Elite série 2 et la manette adaptative Xbox, l'application Accessoires Xbox prend désormais en charge le mappage des touches du clavier sur votre manette !

On ne sait pas encore quand cette fonction Xbox Series arrivera de manière définitive sur pour tous mais ça ne devrait pas trop tarder. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'annonce sur le site officiel de Microsoft.

Comment ça marche ?

Pour réussir la manœuvre il faut ouvrir l'application Accessoires Xbox > Configurer > créez un nouveau profil ou modifiez-en un existant > sélectionnez un bouton à mapper > choisissez Principal ou Maj > puis passez au nouvel onglet Clé. Notons que vous pouvez également trouver cette fonctionnalité dans l'application Accessoires Xbox sur votre PC Windows via le Xbox Insider Hub. Il est important de savoir que vous ne pouvez mapper un bouton de manette que pour une seule touche, avec n'importe quelle combinaison de touches de modification (Win, Maj, Ctrl, Alt). Par exemple, vous pouvez mapper Ctrl+Alt+W, mais pas Ctrl+Alt+W+E. La prise en charge de la saisie au clavier dépend du jeu, certains jeux offriront une prise en charge complète, partielle ou aucune prise en charge. C'est important à savoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est en tout cas une super nouvelle pour de nombreux jeux qui réclament plusieurs touches comme les RPG.