Bonne nouvelle, les consoles Xbox Series X|S et One accueilleront prochainement une nouvelle fonctionnalité intéressante qui devrait certainement ravir un bon nombre de joueurs.

Les écosystèmes de nos consoles évoluent régulièrement pour proposer aux joueurs toujours plus de nouvelles fonctionnalités et de confort. Prochainement, la PS5 va proposer une toute nouvelle mise à jour aux participants au programme Bêta, avant que tous les possesseurs de la machine puissent en profiter. De son côté, Xbox aussi fait de son mieux pour que l'expérience des joueurs sur Xbox Series et même One soit constamment meilleure. La nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver sur les machines devrait justement faire plaisir à une bonne partie du public.

Une nouvelle option importante bientôt sur Xbox Series et One

Comme Sony avec son programme Bêta, des privilégiés peuvent aussi découvrir avant tout le monde les mises à jour prévues par Microsoft grâce leur accès Xbox Insiders. Comme nous le montre le média The Verge, une fonctionnalité encore en phase Alpha permettra prochainement de streamer son gameplay directement sur Discord depuis une Xbox Series X|S... ou One. On constate qu'en quelques clics, le journaliste Tom Warren arrive à partager sa session de jeu dans le serveur de son choix sur la plateforme. Il peut même choisir les paramètres de résolution et de fréquence d'images avant de lancer son partage.

Voilà une fonctionnalité très pratique pour que vos amis puissent vous regarder en train de jouer directement depuis Discord. La facilité pour commencer à streamer devrait aussi motiver les joueurs qui le souhaitent à utiliser cette méthode. En revanche, il ne sera pas possible de regarder les parties de ses amis sur Discord via sa console Xbox Series et One, une option que beaucoup de joueurs semblent attendre.

Alors que l'application Discord n'est disponible sur Xbox que depuis septembre 2022, Microsoft montre qu'il compte bien proposer une prise en charge optimale avec l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité. Reste à savoir quand cette option sera déployée pour l'ensemble des possesseurs des consoles concernées. En tout cas, elle vous permettra de faire profiter de vos exploits à vos amis sur les prochains titres du Xbox Game Pass. Rappelons qu'en plus de cette évolution, la Xbox Series X a aussi accueilli une fonctionnalité qui permet de sublimer vos jeux grâce au HDR.