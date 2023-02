Deux ans après une pénurie qui a fortement impacté leur lancement, les consoles nouvelle génération sont plus faciles à trouver que jamais. La PS5 et les Xbox Series sont désormais disponibles dans les magasins et chez les revendeurs en ligne plus facilement. Cependant, à situations exceptionnelles décisions historiques. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie, les consoles next-gen augmentent de prix après leur lancement. Le tarif de la PS5 a gonflé de 50 euros chez nous et sa rivale fait également face à une hausse dans plusieurs contrées. Les Xbox Series subissent une nouvelle augmentation de prix dans un pays européen. L'étau se resserre pour la France ?

Les Xbox Series deviennent plus chères en Suède

Après l’Inde puis le Japon, au tour de la Suède. Le prix des Xbox Series X et S vient encore d’augmenter de façon conséquente sur un nouveau marché. Comme l’a repéré le média Gaming Deputy, les deux consoles nouvelles générations viennent de subir une hausse des tarifs dans un pays européen. En Suède, le modèle X est désormais commercialisé à 6195 SEK (environ 564€) contre 5695 SEK (518€) auparavant. Sa petite sœur passe quant à elle de 3 595 SEK (327€) à 3894 SEK, soit presque 355€.

Cette nouvelle hausse des tarifs intervient seulement quelques mois après les déclarations de Phil Spencer. Le patron de Xbox avait en effet indiqué l’année dernière que certains de ses produits gaming allaient subir l’inflation, sans préciser lesquels. « Nous évaluons régulièrement l’impact de la tarification locale pour maintenir une cohérence raisonnable entre les régions », avait alors déclaré l'entreprise. Depuis, la firme de Redmond a confirmé que les jeux Xbox Series seraient directement impactés par cette décision en s'alignant sur le prix de ses concurrents : 80 euros. Les consoles n’avaient jusqu’alors subi d’augmentation que dans des marchés moins performants. Si les chiffres de ventes en Suède sont indisponibles pour le moment, cette première hausse des prix dans un pays européen et occidental fait craindre un sort similaire en France. Rien n’est prévu chez nous … pour le moment mais la tendance pourrait rapidement s'inverser.