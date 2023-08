Microsoft vient de prendre une décision radicale que les joueuses et joueurs Xbox Series et One les plus malveillants pourraient payer très cher. Un nouveau système ne fera aucun cadeau.

Les trois constructeurs luttent contre les comportements toxiques dans le monde du jeu vidéo. Mais Microsoft a encore durci sa politique dernièrement. Depuis le mois de juillet, une nouvelle fonctionnalité Xbox Series & One est en test pour les membres Insiders. Elle permet de capturer un clip de 60 secondes d'une discussion vocale afin de signaler tout attitude qui dépasse le cadre admis. La firme de Redmond va désormais beaucoup plus loin.

Les comportements toxiques punis par Microsoft

Si les jeux en ligne sont censés être un lieu de détente, où l'on peut éventuellement taquiner gentiment ses adversaires, il arrive que ça se passe aussi parfois beaucoup moins bien. Comme à d'autres endroits sur Internet, les joueurs et joueuses peuvent être victimes de comportements toxiques de manière répétée ou non. Pour prévenir de cette toxicité, Microsoft a déjà mis en place une série d'outils pour envoyer des signalements. Une tâche peu aisée et c'est notamment pourquoi la fonctionnalité d'avertissement vocal ne sera déployée que dans les pays anglo-saxons dans un premier temps.

Afin de continuer d'aller dans ce sens, Microsoft a pris une décision en dévoilant un nouveau système de sanctions sur Xbox Series & One. Pour toute action répréhensible comme l'insulte, la triche, le harcèlement (sexuel) et l'intimidation, des propos incitant à la haine, l'utilisateur(ice) recevra un avertissement avec une suspension plus ou moins longue. « Ce nouveau système permet d'appliquer des pénalités sur la base de la gravité des actions. C'est similaire aux points du permis de conduire en vigueur dans de nombreux pays. Par exemple, un joueur ayant reçu un avertissement sera suspendu de la plateforme pendant un jour. Tandis que celui qui en ayant reçu quatre sera suspendu sept jours » explique Dave MacCarthy de Xbox.

Les suspensions se cumulent, mais au bout de huit, c'est la porte durant un an. Au cours de cette période, la personne n'aura plus accès aux fonctionnalités sociales Xbox Series & One. Cela comprend la messagerie, les discussions de groupe (Party) ou encore le multijoueur. Toutefois attention car celles et ceux qui persistent dans cette voie risquent beaucoup plus gros.

Crédits : Xbox Wire.

Vous pouvez perdre tout vos jeux Xbox Series & One

Dans son article de blog, Microsoft précise qu'il conservera une trace des avertissements durant six mois. De même, comme le montre l'image ci-dessus, il est possible de faire appel. En effet, il arrive également que des signalements soient envoyés sans raison valable, et dans ce cas, l'utilisateur doit pouvoir se retourner. Si jamais vous êtes suspendus, vous pourrez vous servir des applications qui n'impliquent pas d'interactions avec les autres. De ce fait, vous aurez toujours votre bibliothèque de jeux solo sous la main.

Néanmoins, Xbox prévient que pour les infractions les plus graves, le compte peut être bloqué à vie. Et là, vous perdrez absolument tout, y compris vos achats. « Avec ces changements, Xbox fait évoluer l'application de la loi pour mettre l'accent sur la protection des joueurs. C'est pour cette raison que même les comptes suspendus restent fonctionnels pour les expériences solo. Et les joueurs ne perdent pas l'accès au contenu acheté. Cependant, pour les infractions les plus graves, activités illégales incluses, Xbox se réserve le droit de révoquer toutes les fonctionnalités d'un compte. Y compris l'accès aux achats. » ajoute MacCarthy.

Pour les amateurs de stats, Microsoft fait savoir qu'en 2022 « moins d'1% des joueurs ont fait l'objet d'une suspension temporaire ». Dans le lot, un tiers a récidivé avec une seconde suspension à la clé. À l'heure de publier cet article, il n'y a aucune version française, ce qui laisse à penser que ce n'est pas encore appliqué en France. Mais ce n'est sûrement qu'une question de temps. La lutte contre les comportements toxiques n'ayant pas de frontière pour le géant américain.