Si la Nintendo Switch 2 est prévue (normalement) pour cette année, la prochaine console next-gen Xbox n'est pas prévue avant un moment. Pourtant, cela n'empêche pas la future console du géant américain d'avoir aussi le droit à son lot de rumeurs. Comme toujours, il convient de prendre tout ceci avec des pincettes pour éviter d'être déçu, surtout que tout peut encore évoluer. On le sait, le monde du jeu vidéo réserve parfois de très nombreuses surprises.

La prochaine Xbox fait parler d'elle

Selon des informations récentes du podcast Xbox Era, Microsoft aurait pris la décision de confier la conception de sa future console Xbox de nouvelle génération à une équipe différente de celle qui était auparavant en charge. En effet, le géant de la technologie aurait déplacé ce projet important vers sa division Surface, connue pour ses dispositifs portables haute performance. Cette nouvelle direction soulève des questions quant au timing de sortie de cette prochaine console, qui pourrait se retrouver retardée par rapport à la PS6.

La console actuelle de Microsoft, la Xbox Series X, n'a pas rencontré le succès escompté face à la PS5. Avec des ventes en deçà des attentes et une tendance à la baisse anticipée pour l'année 2024. Microsoft, qui avait cessé de communiquer ses chiffres de ventes de consoles en 2015, a rompu son silence à ce sujet à mi-2023, révélant que les Xbox Series X et Series S se sont vendues à un total combiné de 21 millions d'unités, soit à peu près la moitié des ventes de la PS5 à la même période.

Un indice sur la prochaine console ?

L'idée d'une console Xbox portable ou hybride, semblable à la Switch de Nintendo, avait déjà été évoquée, la division Surface étant parfaitement adaptée pour un tel projet. Les rumeurs concernant cette console portable Xbox ont cependant été contradictoires, certaines suggérant un appareil moins puissant et plus abordable, tandis que d'autres prédisent des spécifications identiques à la prochaine Xbox et un prix plus élevé...

Pour rappel, la gamme Surface de Microsoft est une série d'ordinateurs et de dispositifs portables assez haut de gamme conçus pour offrir une expérience utilisateur optimisée sous Windows. Lancée en 2012, elle marque l'entrée de Microsoft dans le marché du hardware avec son propre écosystème de produits. L'équipe a donc une grosse expérience pour le portable car les produits sont des tablettes 2-en-1.

Pour rappel, selon une vidéo publiée par RedGamingTech, un YouTubeur influent spécialisé en matériel informatique, il semblerait que les plans de Microsoft concernant le lancement de sa future Xbox aient été modifiés par rapport aux détails révélés dans des documents divulgués par la FTC plus tôt dans l'année. Ses informateurs indiquent que cette console verrait le jour en 2026. Et serait dotée d'un processeur Zen 5, ce qui diffère des spécifications initialement suggérées par les documents fuités, qui faisaient état d'un CPU Zen 6.