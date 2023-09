On parle souvent des mises à jour de jeux qui peuvent améliorer notre expérience en corrigeant des bugs ou en ajoutant de nouvelles options, mais celles apportées aux consoles sont aussi très importantes. En juillet dernier, Sony a déployé un patch majeur sur PS5 qui embarquait plusieurs fonctionnalités inédites, comme la possibilité d'utiliser une nouvelle gamme de SSD sur la machine. La Xbox Series avait aussi reçu une grosse mise à jour cet été et en cette rentrée, elle en accueille une nouvelle que les joueurs vont probablement apprécier.

La Xbox Series se met à jour avec plusieurs fonctionnalités intéressantes

Xbox vient d'annoncer une mise à jour inédite à venir sur ses consoles en septembre. Au programme, une toute nouvelle option qui permettra aux joueurs de streamer leur gameplay directement sur Discord depuis une Xbox Series ou One. « Cette fonctionnalité arrive juste à temps pour Starfield ! », glisse Microsoft dans son communiqué officiel. Pour l'utiliser, il faudra d'abord vous connecter à votre compte Discord avant de le lier à votre profil Xbox. Au mois d'août, certains chanceux avaient déjà pu s'y essayer en phase d'Alpha grâce à leur accès Xbox Insiders. En plus de cette fonctionnalité d'autres nouveautés plutôt sympathiques arrivent avec cette mise à jour.

Vous aurez maintenant plus d'options pour gérer le VRR, la technologie qui ajuste le taux de rafraîchissement de votre écran à la fréquence d'images de votre contenu pour assurer sa fluidité. Désormais, vous avez le choix de toujours laisser le VRR activé, de ne l'utiliser que pour les jeux ou de le désactiver complètement en vous rendant dans Général > Options d’affichage et TV > Modes vidéo. Jusqu'à présent, il fallait être membre Xbox Insiders pour avoir la liberté de choisir. L'accès à la section des points Rewards évolue aussi pour vous permettre de vous rendre plus facilement sur le menu des récompenses et des quêtes Xbox Game Pass grâce à un nouvel onglet depuis votre profil.

Xbox veut lutter contre les comportements toxiques

C'est également ce mois-ci que Microsoft introduira un système de signalement vocal pour reporter des conversations inappropriées en jeu. Les joueurs pourront capturer un clip vidéo de 60 secondes s'ils estiment qu'un incident a eu lieu pendant un chat vocal multijoueur et qu'il doit être reporté. Pour le moment, les rapports vocaux sont uniquement disponibles sur certains marchés anglophones. En parlant de multijoueur, une nouvelle option permet aussi de demander à rejoindre le jeu d'un ami directement depuis son profil. Forcément, c'est plus pratique.

Cette mise à jour apporte aussi des fonctionnalités supplémentaires à la liste de souhaits. Désormais, vous pouvez recevoir une notification lorsqu'un jeu de votre liste qui était en précommande est disponible ou lorsqu'il intègre le Xbox Game Pass. Enfin, la MAJ compte aussi faciliter la vie à ceux qui ont du mal à se lever de leur canapé en pleine partie. Grâce à l'application accessoires Xbox, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la touche « Coupler » de votre console pour connecter un appareil supplémentaire. Vous pouvez profiter de toutes ces nouveautés dès cette semaine sur Xbox Series et One. Notez que l'application Xbox disponible sur PC a aussi accueilli quelques améliorations que vous pouvez déjà découvrir.