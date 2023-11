L'application Xbox se met à jour pour vos consoles Xbox Series et vos PC. Elle est assez énorme et ajoute beaucoup de choses sympathiques. Voyez plutôt.

La Xbox Series et l'application Xbox sur PC continuent d'évoluer grâce aux retours des joueurs. Parmi les nouveautés les plus notables, on compte l'introduction du mode Compact pour une meilleure expérience sur les écrans plus petits, le support de la langue japonaise pour les claviers physiques et virtuels et d'autres surprises.

Mises à jour de l'application Xbox sur PC

Le mode Compact, désormais disponible sur tous les appareils Windows, y compris les portables tels que l'ASUS ROG Ally et le Lenovo Legion Go, optimise l’interface utilisateur pour les écrans plus petits. En mode Compact, la barre latérale se réduit en icônes, libérant ainsi plus d'espace pour naviguer. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur votre profil dans le coin supérieur gauche de l'application et activez le mode Compact.

Notifications et bannières

Pour faciliter le suivi des nouveautés sur le Game Pass, une option permet désormais d'afficher uniquement les notifications non lues dans le menu déroulant de l'application Xbox sur PC. Une très bonne nouvelle pour gagner du temps.

Améliorations supplémentaires

En réponse aux demandes d'une expérience plus fluide pour le diagnostic et la résolution de problèmes, un nouvel outil, le Gaming Services Repair Tool, a été ajouté. Cet outil est conçu pour résoudre tout problème lié aux Services de Jeu ou au contenu manquant lors du lancement de l'application Xbox sur PC. Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur votre profil dans le coin supérieur gauche de l'application et sélectionnez "Support".

Mises à Jour de la console Xbox

Support de la langue Japonaise pour les claviers

Il est désormais possible de sélectionner des agencements spécifiques de clavier pour les claviers japonais sur votre console. Par exemple, vous pouvez choisir entre les dispositions de clavier 106/109 en japonais ou 101/102 en anglais. Pour mettre à jour vos paramètres de clavier, appuyez sur le bouton Xbox de votre manette sans fil pour ouvrir le guide, puis allez dans Paramètres > Système > Langue & localisation. Vous pourrez sélectionner la disposition du clavier japonais si le paramètre Clavier & dictée est réglé sur Japonais.

Notifications pour les jeux gratuits Xbox

Avec cette mise à jour, si un jeu de votre liste de souhaits fait partie des Jours de Jeu Gratuit Xbox, vous recevrez une notification sur votre console indiquant que le jeu est disponible gratuitement pour une durée limitée. Pour commencer une liste de souhaits, appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le guide, puis allez dans le Store et sélectionnez "Ajouter à la liste de souhaits" sur la page de détails de n'importe quel jeu.

Authentification par téléphone pour les récompenses

On peut désormais compter sur l'introduction de l'authentification par téléphone. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de valider leurs récompenses directement depuis leur console en utilisant leur téléphone. Pour ce faire, les joueurs doivent se rendre dans l'onglet "Mes Récompenses" de leur profil, accessible via le guide en naviguant dans Profil & système > votre profil > Mes Récompenses. Une fois dans cette section, il suffit de cliquer sur "Obtenir des récompenses" et de suivre les instructions d'authentification via téléphone.

Mise à jour du firmware du contrôleur Xbox sans fil

Une mise à jour du firmware est actuellement déployée, incluant des correctifs pour activer le mode Shift pour la cartographie des claviers sur les manettes Elite Series 2 et Xbox Adaptive via l'application Xbox Accessories. Cette mise à jour comprend également une solution pour les utilisateurs dont la manette ne parvenait pas à effectuer une précédente mise à jour du firmware.