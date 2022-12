L’absence de Microsoft aux Game Awards 2022 aura fait couler beaucoup d’encre. Les fans de la marque verte ont rapidement exprimé leur inquiétude et la firme de Redmond avait tenu à les rassurer. Ils prévoient du lourd et ont plein de choses à montrer et à partager en 2023. Selon plusieurs insiders, les joueurs Xbox ne devraient pas attendre trop longtemps avant de découvrir ce qu’ils leur réservent.

Une grosse conférence Xbox au début 2023 ?

L’année 2023 sera chargée pour PlayStation, Nintendo tout comme Xbox. Les deux premiers constructeurs ont quelque peu sorti les muscles lors de cette fin d’année et aux Game Awards 2022 pour montrer certaines de leurs exclusivités. Chose que Microsoft n’a pas faite et qui a fait jaser. Aaron Greenberg, responsable marketing de la firme, avait pris la parole pour apaiser leurs craintes. « Nous avons beaucoup de choses à montrer et à partager sur une année 2023 qui s'annonce véritablement passionnante » avait-il déclaré avant d’ajouter que vous n'auriez pas à attendre trop longtemps avant de savoir ce qui vous attend du côté de Xbox. On sait un peu plus ce qu’il entendait par-là.

Plusieurs insiders, dont Jez Corden et Jeff Grubb, affirment en effet que Microsoft tiendra une conférence dès le début 2023 pour présenter les futurs jeux Xbox Series de l’année. Aucune fenêtre précise n’a été évoquée, mais cette nouvelle présentation devrait avoir lieu dès le premier trimestre 2023. Son contenu précis reste encore vague, mais Grubb explique qu’une exclu « du niveau de Pentiment » sera annoncée. Attention toutefois, il ne s’agira pas d’un nouveau jeu d’Obsdian mais d’une production signée Tango Gameworks, les développeurs de The Evil Within. La comparaison avec le jeu à succès du Xbox Game Pass fait plutôt écho à un projet plus petit, bien loin des autres titres habituels du studio.

Pour le reste, on imagine que Microsoft devrait dévoiler la date de sortie de Starfield, sa prochaine grosse exclusivité Xbox Series particulièrement attendue. D’autres rumeurs laissent également entrevoir un report de Redfall, le nouveau jeu en coopération d’Arkane.