Microsoft a le vent en poupe en ce moment avec l’arrivée récente de très grosses franchises dans son catalogue et une importante mise à jour de son Xbox Game Pass. Quoi de mieux pour en profiter qu’une Xbox Series ? Ça tombe bien, le Black Friday bat son plein en ce moment et les consoles sont bien évidemment concernées par de nombreuses promotions chez pas mal de revendeurs.

Les Xbox Series en pack et à prix réduits

Impossible de passer à côté, le Black Friday est partout. Pour nous, grands amoureux de jeux vidéo, c’est le moment de faire de bonnes affaires. Ici, Xbox voit le prix de ses consoles réduit et même parfois vendu avec des jeux. On note par exemple un pack Xbox Series X avec Star Wars Outlaws à moins de 600 € ou encore la Series S avec un abonnement de 3 mois au Game Pass Ultimate affichée à 229,99 €. Des offres plutôt alléchantes d’autant qu’avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez désormais profiter de vos jeux absolument partout grâce au cloud, même ceux que vous avez achetés et qui ne font pas partie du catalogue.

Xbox Series X + Star Wars Outlaws

Les manettes aussi sont en promotions !

Pour ceux qui possèdent déjà une console, sachez que les manettes sont également en solde pour le Black Friday. On le sait, les manettes Xbox Series sont réputées pour être d’excellente qualité. Certains les considèrent même comme étant les meilleures manettes abordables du marché, d’autant qu'elles sont également parfaitement optimisées pour jouer sur PC depuis la nuit des temps. Pour ce Black Friday 2024, quelques manettes sont donc à prix réduits, et il y en a pour tous les goûts en termes de couleurs. Qu'elle soit noires classiques, blanches à l'ancienne, bleues, rouges jaunes ou violettes, elles sont toutes à prix cassés le temps des promotions.