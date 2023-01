Nouveau bon plan du weekend pour les joueurs Xbox Series et Xbox One. Microsoft va mettre à disposition trois jeux complets gratuitement pendant quelques jours.

Comme chaque semaine, Microsoft propose aux joueurs Xbox Series et One de tester trois nouveaux jeux gratuits. Tous seront disponibles le temps de quelques jours dans le cadre des Free Play Days. Au programme, cette semaine une des grosses déceptions de 2022, du sport et un RPG stratégique très apprécié.

Les trois jeux gratuits Xbox Series et One du weekend

Avis aux joueurs Xbox Series, trois nouveaux jeux gratuits sont disponibles ce weekend. Avec les Free Play Days, Microsoft propose toutes les fins de semaine de tester un trio de softs dans leur intégralité et sans aucune restriction en termes de contenus ou de temps de jeu. Jusqu’au lundi 9 janvier à 7h59, heure française, les membres Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate pourront donc découvrir trois nouvelles productions assez récentes.

De quoi laisser le temps aux joueurs de terminer certains des jeux ou d’en découvrir tous les aspects pour ceux plus orientés multi. Dans le cas où ils souhaiteraient prolonger l’expérience ou poursuivre leur partie, des remises temporaires sont généralement proposées. Notez que vous conserverez votre Gamerscore et les succès que vous aurez déverrouillés pendant Jours de jeu gratuit.

Saints Row (2022)

Reboot de la licence complètement déjantée, ce nouveau jeu gratuit Xbox Series et One du weekend est considéré comme beaucoup comme l’une des pires sorties de 2022. Saints Row a fait l’objet de vives critiques dues à toute une armée de bugs, des mécaniques redondantes et un humour moins percutant. Ici vous êtes témoins de la naissance des Saints et tentez d’atteindre le sommet du monde criminel. Au programme, un grand terrain de jeu, de l’action, des quêtes déjantées, de la personnalisation et de la coopération.

Cricket 22 gratuit sur Xbox Series et One

Amateur de cricket, ce jeu Xbox Series à l’essai est pour vous. Présenté comme la simulation la plus complète de la discipline à ce jour, le jeu propose un mode carrière scénarisé, des mécaniques affinées et des graphismes en 4K. Cricket 22 a par ailleurs ajouté de nouvelles options de contrôles pour afin d’être encore plus accessible à toutes et à tous.

For the King

Ce RPG stratégique est la pépite de cette sélection Free Days of Play. Le royaume de Fahrul, autrefois paisible, est désormais plongé dans le chaos. La reine n’a d’autre choix que de demander à ses sujets de repousser la catastrophe causée par la mort du roi. A vous de répondre à l’appel. For The King repose un système de combat en tour par tour couplé à des éléments de roguelike. Ici, les cartes, les événements et les quêtes sont tous générés aléatoirement afin que chaque partie soit unique. Notez que ce jeu gratuit Xbox Series et One est jouable en solo comme en coopération en ligne ou locale.