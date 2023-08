C’est la fête sur Xbox Series cette semaine et plusieurs gros jeux se laissent approcher gratuitement le temps d'un long week-end. Non seulement il y a les jeux compris dans les Free Play Days, un petit événement hebdomadaire qui permet aux joueurs abonnés au Xbox Game Pass ou au Xbox Live Gold (bientôt Xbox Game Pass Core) de profiter de quelques jeux sans débourser un centime de plus. Mais cette semaine, on retrouvera aussi un autre gros jeu d'Activision qui se prêtera à l'essai gratuit quelques jours.

4 gros jeux jouables gratuitement sur Xbox Series

Dans les Free Play Days de cette semaine, on retrouve d'abord l'imposant MMORPG de Bethesda, Elder Scrolls Online, qui est presque un habitué d'ailleurs puisque ce n'est pas la première fois qu'il se prête au jeu. Vous pourrez donc profiter de ces quelques jours de gratuité pour explorer des donjons, accomplir de nombreuses quêtes ou affronter des créatures et des joueurs. À vous de voir.

Ensuite, ce sont pas moins de 3 gros jeux d'Ubisoft qui seront jouables gratuitement, tous issus de la franchise Assassin’s Creed.

Durant ce long week-end d'essai, vous pourrez donc jouer à Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed : The Ezio Collection, qui regroupe tous les épisodes dans lesquels Ezio Auditore apparaît, et enfin Assassin’s Creed Black Flag, l'un des épisodes les plus appréciés et surtout, l'un des premiers à changer la recette de la franchise.

Tous les jeux seront donc jouables gratuitement dans leur intégralité du 10 au 14 août 2023. Vos sauvegardes et votre avancée seront bien entendu conservées si jamais vous souhaitez franchir le pas en mettant la main définitivement sur l'un de ces jeux.

Les jeux des Free Play Days du 10 au 14 aout 2023

Elder Scrolls Online

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed : the Ezio Collection

Assassin’s Creed Black Flag

Crash Team Rumble jouable gratuitement !

En plus de ces 4 gros jeux des Free Play Days, les joueurs Xbox Series pourront également jouer gratuitement à Crash Team Rumble. Le dernier jeu de la licence signé Toys for Bob est actuellement en pleine campagne promotionnelle et compte ramener des joueurs sur toutes les plateformes. En plus d'être jouable gratuitement sur PS5, Crash Team Rumble s’offre donc un essai gratuit du 11 au 14 août sur Xbox Series et même sur Xbox One.

L'occasion pour les joueurs de découvrir un jeu multijoueur explosif dans lequel les héros emblématiques de la franchise s'affrontent dans des matchs ultra fun en arène. L’objectif est d'accumuler un maximum de fruits Wumpa avant la fin du temps imparti tout en veillant à ce que les gains gagnés ne soient pas volés par l'équipe adverse.