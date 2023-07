Quel que soit votre support de prédilection, vous avez forcément l'opportunité de profiter de jeux gratuits. Chaque semaine, l'Epic Games Store propose aux joueurs PC une belle sélection de titres à récupérer sans dépenser le moindre centime. De leur côté, les abonnés au PS Plus peuvent ajouter des jeux gratuitement à leur bibliothèque tous les mois. Xbox n'est pas en reste puisque les possesseurs de Xbox Series et de Xbox One aussi sont régulièrement gâtés. En plus des Xbox Free Play Days chaque week-end, il existe un autre moyen de se procurer des titres gratuitement sur les consoles de Microsoft.

Deux jeux gratuits sur Xbox Series

Sur Xbox, le service Xbox Live Gold, qui permet de profiter du multijoueur en ligne, donne aussi droit à deux jeux gratuits tous les mois grâce à l'offre « Games with Gold ». Du 1ᵉʳ au 31 août, les abonnés au service et au Xbox Game Pass Ultimate, qui inclut d'office un accès à Gold, pourront récupérer gratuitement Blue Fire et Inertial Drift. Le premier nommé est un platformer en 3D qui fait la part belle à l'exploration et à l'action. L'aventure se déroule dans le royaume de Penumbra, qui a malheureusement sombré dans les ténèbres.

Inertial Drift, lui, est un jeu de courses « qui vous propulse dans une uchronie inspirée des années 90, à la fois futuriste et rétro », indique la page du jeu sur le Microsoft Store. Comme son nom le suggère, le drift est la mécanique principale du titre développé par Level 91 Entertainment. Les dérapages se réalisent avec une transmission à deux leviers de vitesse matérialisée par les deux joysticks de la manette. Voilà donc une belle fournée pour les possesseurs de Xbox One et de Xbox Series, qui marque aussi un tournant important...

Bon vent, Xbox Live Gold

Blue Fire et Inertial Drift ont donc l'honneur d'être les deux derniers jeux gratuits de l'Histoire offerts aux abonnés Xbox Live Gold. En effet, le service historique disparaît dès le 1ᵉʳ septembre pour laisser place, quelques jours plus tard, à une toute nouvelle formule : le Xbox Game Pass Core. Ce nouvel abonnement disponible pour 6,99 € par mois permettra, dès le 14 septembre, de profiter du multijoueur en ligne ainsi que d'un catalogue de plus de 25 jeux cultes, à l'instar de la défunte PlayStation Plus Collection sur PS5, disparue en mai dernier.

Rappelons que la formule inédite présentée par Microsoft fait polémique étant donné qu'elle comprend un accès au online, ce qui n'est pas le cas du Xbox Game Pass Console, pourtant plus cher (10,99 € par mois). Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une époque et le mois d'août sera la dernière opportunité pour les joueurs de jouir de l'offre « Games with Gold ». Rassurez-vous, si vous possédez un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ou au futur Xbox Game Pass Core, vous pourrez continuer à profiter des jeux acquis grâce à Gold.