Le 10 novembre prochain, les Xbox Series fêteront leur troisième anniversaire. Avec ses deux consoles, Microsoft vise un large public, de ceux souhaitant profiter de performances haut de gamme aux joueurs disposant d'un budget bien plus restreint. Un pari assez différent de celui fait par Sony avec sa PS5 en deux versions, une avec lecteur Blu-Ray et l'autre sans, mais à puissance égale. Une proposition qui s'éloigne aussi largement de celle de Nintendo avec sa machine hybride qu'est la Switch. Un choix payant pour Microsoft, car les Xbox Series X et S semblent séduire le public. Au Royaume-Uni, les deux consoles réalisent des ventes impressionnantes.

Les Xbox Series font mieux que la Nintendo Switch au Royaume-Uni

Selon GfK, institut spécialisé dans la collecte et l'analyse de données, les Xbox Series viennent de dépasser les deux millions de ventes au Royaume-Uni. Une performance réalisée en exactement 128 semaines, pour un chiffre d'affaires généré de 800 millions d'euros. Elles se positionnent à la huitième place du classement des machines vendues le plus rapidement sur le territoire. Les consoles de Microsoft font donc mieux que la Nintendo Switch.

Cette dernière a eu besoin de 12 semaines de plus pour atteindre les deux millions d'unités écoulées. En revanche, les Xbox Series ne sont pas aussi populaires que la PS5. La console de salon de Sony a franchi ce palier en seulement 98 semaines. Dans l'histoire de Microsoft, c'est la Xbox One qui a réussi à vendre le plus rapidement 2 millions d'unités (104 semaines). Au sommet de ce classement, trône la Wii. La console sortie le 8 décembre 2006 en Europe a atteint les deux millions d'unités écoulées après 57 semaines d'exploitation au Royaume-Uni.

Des consoles performantes avec un atout : le Xbox Game Pass

Même s'il convient de rappeler qu'au total, la PS5 devance largement les Xbox Series sur les ventes globales dans le monde (38 millions contre 18,5 millions). La Nintendo Switch, sortie en mars 2017, se trouve quant à elle très loin devant avec 125 millions de machines vendues. Quoi qu'il en soit, Microsoft peut se frotter les mains au vu des chiffres de ventes de ses Xbox Series au Royaume-Uni.

Nul doute que beaucoup de joueurs ont craqué pour les Xbox Series grâce au Xbox Game Pass et son large catalogue de jeux. Il permet surtout de profiter des exclusivités Xbox "day one". Même si la dernière grosse exclu en date, Redfall, fut décevante, Xbox compte sur la sortie de Starfield le 6 septembre prochain pour frapper un grand coup sur le marché. Hellblade 2 et le prochain Fable font aussi partie des titres très attendus sur Xbox. Le géant du gaming compte bien répondre à ses concurrents Nintendo et PlayStation, qui ne manquent pas d'exclusivités majeures.