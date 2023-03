Toutes les semaines, Microsoft offre la possibilité aux joueurs Xbox Series et One de remplir leur bibliothèque à moindre coût. De nouvelles promos sont donc disponibles sur le Xbox Store avec de jolies réductions pouvant grimper jusqu’à -90% sur près de 500 jeux divers et variés. On retrouve dans le lot des productions récentes, comme One Piece Odyssey, Need of Speed Unbound, Monster Hunter Rise ou même Gotham Knights qui passe déjà sous la barre des 30€.

Comme d'habitude les membres GOLD ont le droit à quelques remises supplémentaires sur une sélection de produits. On rappelle également que certaines de ces promos Xbox Store sont des titres inclus dans le Xbox Game Pass. Pensez bien à vérifier avant d’acheter au cas. Voici sans plus attendre notre sélection des meilleures soldes Xbox Series et One de la semaine, toutes classées par prix. Vous aurez jusqu’au mardi 14 mars 2023 à 12h59, heure française, pour en profiter.

Les meilleures promos Xbox Store

Astérix & Obélix XXXL: Le Bélier D'Hibernie : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Back 4 Blood Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Biomutant : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Crysis Remastered Trilogy : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Deathloop Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Dying Light 2 Stay Human : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Édition Master De Monster Hunter World: Iceborne : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Elex II : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Endling — Extinction Is Forever : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Fort Boyard 2022 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Ghostrunner: Édition Complète : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Gotham Knights : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Insurgency: Sandstorm — Gold Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning Fate Edition : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Lego Star Wars La Saga Skywalker : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Mafia Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Marvel's Guardians Of The Galaxy : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

NBA 2K23 Édition Michael Jordan : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

NBA 2K23 Pour Xbox Series X|S : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Need For Speed Unbound : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Olliolli World Rad Edition : 29,24€ au lieu de 44,99€ (-35%)

One Piece Odyssey : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Outer Wilds Archaeologist Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Pathfinder Wrath Of The Righteous : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Port Royale 4 — Extended Edition : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Portal Knights — Édition Légendaire : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Session: Skate Sim Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 35,59€ au lieu de 88,99€ (-60%)

Soulstice : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Spellforce III Reforced Complete Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Steelrising — Standard Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Temtem — Deluxe Edition : 48,74€ au lieu de 64,99€ (-25%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

The Good Life : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Outer Worlds : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

The Quarry Pour Xbox Series X|S : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Merveilleux Chaos : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade — Swansong Xbox Series : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les jeux Xbox Series et One à moins de 20€

Aliens Fireteam Elite : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Astérix & Obélix Baffez-Les Tous ! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Astérix & Obélix XXL Romastered : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Borderlands 3: Édition Super Deluxe : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Capcom Fighting Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Destroy All Humans! : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Fast & Furious Spy Racers L'Ascension De Sh1Ft3R : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

It Takes Two — Version Numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Kao The Kangaroo : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Les Schtroumpfs — Mission Malfeuille : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Marsupilami Le Secret Du Sarcophage : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Mega Man X Legacy Collection 1+2 : 15,59€ au lieu de 38,99€ (-60%)

Monster Hunter Rise : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Jam Steel Titans 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Olliolli World : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Pack Triplé Gagnant Resident Evil : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Qui Veut Gagner Des Millions ? : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Rims Racing: Ultimate Edition Xbox One & Xbox Series X|S : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Roguebook — Deluxe Edition Xbox Series X|S & Xbox One : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Deluxe Arsenal Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tetris Effect Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tropico 6 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

WRC Generations — The Fia WRC Official Game : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les promos Xbox à moins de 15€

A Plague Tale Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Astérix & Obélix Xxl3 Le Menhir De Cristal : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Borderlands 2 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Borderlands 3 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Control Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Dead By Daylight : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Dead Cells : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Dead Rising 3 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Devil May Cry HD Collection & 4Se Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Doom Eternal Standard Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Fallout 4: Game Of The Year Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Greedfall — Gold Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Keywe : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Lake : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Mafia Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Mega Man Zero/Zx Legacy Collection : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Monster Hunter World : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Mortal Kombat 11 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil Raccoon City Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sonic Unleashed : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Street Fighter 30Th Anniversary Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Sinking City – Necronomicon Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Surge 1 & 2 — Dual Pack (Xbox) : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

The Wild At Heart : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Time On Frog Island : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Tropico 5 — Penultimate Edition : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Two Point Hospital Jumbo Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Ty, Le Tigre De Tasmanie 2: Opération Sauvetage HD : 13,99€ au lieu de 27,99€ (-50%)

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Champion Of Gaia Xbox Series X|S : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Wytchwood : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Les promos Xbox Series et One à moins de 10€

Adventure Time Les Pirates De La Terre De Ooo : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Aery — Dreamscape : 6,49€ au lieu de 9,99€ (-35%)

Aery — Souvenirs Brisés : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Alchemist Simulator : 8,36€ au lieu de 12,49€ (-33%)

Alien: Isolation — The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Ancestors: The Humankind Odyssey : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ao Tennis 2 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Ary And The Secret Of Seasons : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Astérix & Obélix XXL 2 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bioshock The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands Édition Jeu De L'Année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Cars 3: Course Vers La Victoire : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Carto : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cities: Skylines — Xbox One Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dead Rising : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 2 Off The Record : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dishonored 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Dmc Devil May Cry Definitive Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Dmc4Se Demon Hunter Bundle : 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Fallout 4 : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Forager : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Garden Story : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

In Sound Mind : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Kaze And The Wild Masks : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lego Builder's Journey : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mega Man Legacy Collection : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Mega Man X Legacy Collection : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Mortal Kombat X : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ōkami HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Onimusha Warlords : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Plants Vs. Zombies: La Bdn Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Prey Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Railway Empire : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 4 (2005) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 6 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 7 Biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Deluxe Origins Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sonic & All-Stars Racing Transformed : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Sonic Generations : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Summer In Mara : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Superliminal : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales Of Vesperia Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Evil Within Digital Bundle : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr Complete Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Zoe HD : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Les jeux Xbox Series et One à moins de 5€